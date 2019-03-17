被韓流嚇到閃屎！余天終於睡好覺：選上老婆不可能罵我了吧

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記者蔣婕妤／新北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日落幕，民進黨成功守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次。新北市三重區立委當選人余天發表當選感言時坦承，自己被韓流「嚇到閃屎」，他17日一早受訪時透露昨晚終於好好睡了一覺，他笑說老婆李亞萍很高興，「都選上了不可能罵我了吧」。

選戰期間面對國民黨對手鄭世維頻頻請出韓國瑜加持，余天坦言自己真的有被嚇到，如今終於勝選，也讓他鬆一口氣、好好睡一覺，他說，「我昨天回去十點、十一點就睡了，這幾天第一次這麼早睡，還打呼，四點多起來一看再睡一下」。記者追問，老婆有沒有很高興，他大笑回應，「當然高興啊！都選上了不可能罵我吧！」

▲余天、卓榮泰謝票。（圖／記者蔣婕妤攝）

民進黨主席卓榮泰17日陪余天謝票，記者提問，上任黨主席後成功守住六席立委補選席次，是否代表領導團結有方、成功化解派系，卓榮泰表示，「這當然不是，一月何志偉地方扎實經營，我們認為他是最厲害候選、當選人，余天大哥也是，台南也是克服種種困難，地方通力合作沒有派系，阿扁總統講的話我常常說，過去恩怨不要計較，黨內團結才能往前走。」

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