謝龍介到底輸在哪？網友4點分析被推爆　

▲謝龍介發表敗選感言 。（圖／攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

台南第二選區立委補選，國民黨候選人謝龍介挑戰最深綠選區，最後以3664票的差距不敵對手郭國文落敗，究竟謝龍介是輸在哪？有網友在PTT列4點分析，被鄉民推爆。

網友表示，這次補選給大家一個寶貴的經驗， 在深到發黑的地方把氣氛炒高，是拿石頭砸自己的腳，郭國文的票突破6萬票，總投票率4成以上，基本上都看的出來，綠營在二選區基層動員發揮效果；在基本盤3:7的地方，對手實力大你一倍以上，你用空軍逼對方基層總動員，「基層動起來掛的是誰？是你吃虧還是對方吃虧？」這還不考慮棄保效應。

謝龍介輸掉是哪個新聞還是柚子事件造成的嗎？網友分析，沒有這麼複雜，你場子搞熱搞到跟對方比人頭，比輸而已啦，哪有這麼複雜。



第二，「韓國瑜幫謝龍介造勢，幫了他，最後也害了他」，網友認為，韓國瑜有優越的空戰與陸戰能力，這點不用質疑，同時也幫助謝龍介在艱困選區順利空降，但韓國瑜錯在一點，就是韓國瑜的強力壓陣，讓支持者、反對者的情感投射，轉向他所支持的候選人；韓國瑜的攻擊力很強，會攻擊就會樹敵，就會有人討厭你，在比高雄不知綠幾個level的台南二選區，大家覺得，恨韓國瑜恨的牙癢癢的人，會把票蓋給誰？



第三，台南二選區藍軍天花板就是45%，平地除了新化以外，謝龍介全都輸，善化佳里連45%都拿不到，這種區域蹲到腳抽筋可能都贏不了；同時2020不見得綠營會分裂，大順風都要輸10%，謝龍介可能要找出自己的定位: 要回北區選立委，還是要改選永康新市這區，還是要持續「主帥親征」，繼續供麻豆這席，八個月後郭國文已經站穩腳步，謝龍介一定選得更辛苦。

最後，網友表示，賴清德沒有得利，個人認為郭國文最後贏在選情激化後棄保成功啦，謝龍介拿了44%的票，若陳筱諭如民調顯示，維持10~12%的得票，郭國文早就掛了好嗎？