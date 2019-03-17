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謝龍介民調10%領先卻落敗　命理師1個月前成功預測

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圖文／鏡週刊

立委補選在16日晚間落幕，民進黨余天、郭國文成功保衛新北和台南2席，未讓「韓流效應」再次畫出新的版圖。其中本來藍營大有可為的台南市，最後的封關民調，謝龍介還以46.8%至52.1%領先郭國文的36.8%至42.7%，不料卻跌破眼鏡。曾經成功預測韓國瑜當選高雄市長的命理師高煜霖也在臉書上表示，1個月前就推測郭國文會「險勝」，果真結果如他所言，讓網友們嘖嘖稱奇。

命理師高煜霖在今年2月19日，就對3月的立委補選做了一系列的分析，他在臉書專頁《高煜霖易經粉絲團》中以「年運」、「天運」和「生肖姓名學」推測，台南藍綠陣營的2位競爭者謝龍介與郭國文，會是一場55波之戰。高煜表示，就年運來說，謝是「三會」，郭是「三合」，差距在伯仲間，依此點來看難分軒輊。

命理師高煜霖成功預測台南立委補選選舉結果。（翻攝三立新聞）

就姓名學而言，59歲、屬牛的謝龍介呈現「牛走路」之勢，積極度稍弱，但本身的能力強，可以不靠大牌打選戰；而53歲、屬羊的郭國文是「羊衝刺」態勢，貴人運因此較旺。

以天運分析，謝是辛丑年生，地支生天干，表示自己需要更努力，老天才會相助；郭則是丁未年生，天干生地支，指天生運氣也較好。

高煜霖一個月前就在臉書預測台南立委補選，果真被他料中。（翻攝高煜霖臉書專頁）

最後高煜霖預測，謝龍介雖有韓國瑜等人加持，得票率成長，但氛圍尚為成熟，奪得席次的機會恐要再等待；而郭國文多方條件乍看都不錯，形勢比人強，只是選得較辛苦，也會贏的艱辛。


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關鍵字：鏡週刊,立委補選,謝龍介,民調,郭國文,高煜霖,韓流

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