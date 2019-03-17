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神秘幫手傳訊：鄭世維父將拔管！韓國瑜「義氣秒回」去三重　選前關鍵簡訊曝

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政治中心／高雄報導

4立委補選藍綠再度決戰，新北三重區國民黨候選人鄭世維競選總部原先規劃選前之夜，由韓國瑜妻子李佳芬站台壓軸，15日下午經聯繫，韓國瑜決定北上。據悉，主因是ㄧ封關鍵簡訊，鄭好友傳訊給韓，提到「鄭父病危」，重義氣的他改變原定計畫，臨時決定出現在三重，而幕後推手正是高市議員黃紹庭。

立委補選主戰場就是三重，選前之夜藍綠大咖盡出，民進黨派出總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、大老游錫堃，力抗國民黨「漢子、禿子、燕子」合體，但鄭世維競選總部橋了好久，上午拜票時還不敢透露韓國瑜是否到場，一直到最後才鬆口，提到韓國瑜已表態，謝龍介的場子完了之後就會搭高鐵北上，而這也是他第二度來三重助選。

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體為鄭世維造勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體為鄭世維造勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜,韓國瑜離場。（圖／攝影中心攝）

▲鄭世維三重選前之夜大團結，韓國瑜登場：世維爸爸在加護病房，一定要看到他選上立委。（圖／記者湯興漢攝）

「選前之夜在三重埔還是在台南？我一直在想，這個鄭世維好朋友告訴我，我們世維的爸爸正在加護病房。」韓國瑜在最後臨時轉念，改變原先計畫，不去謝龍介的場子，而是立刻北上，力挺三重賣菜郎鄭世維，在台上高喊：「可是世維的爸爸，跟世維交代，一定要看到鄭世維開票出來，選上立法委員。」讓他改變心意的關鍵內容，也隨之曝光！

事實上，早在選前之夜前一天，高雄市議員黃紹庭便傳簡訊給韓國瑜，內容也在《東森新聞》上曝光，他談到「老大，世維父親這兩天在加護病房插管，世維跟我說，等選完拔管了，情況不好。但是他要我不要跟你說，市長如果你明晚方便，能不能去幫他加油？

黃紹庭受訪時表示，其實鄭世維不知道他夾在中間，「私底下有幫做一個小動作」。韓國瑜在看到簡訊之後，幾乎沒有思考很長一段時間，就跟他說「這樣的話，他必須到台北去。

據悉，韓國瑜上台發表談話前，就和鄭世維不停地咬耳朵，或許雙方正是在談論，到底要不要說「臨時北上的主因」。黃紹庭則大讚韓國瑜很真誠，重情義，一直把世維當作是一個朋友，事後還回覆他簡訊提到：「這是做一個朋友基本要做一個本分。

▲▼神秘幫手傳訊：鄭世維父將拔管！韓國瑜「義氣秒回」去三重　選前關鍵簡訊曝。（圖／東森新聞）

▲▼神秘幫手傳訊：鄭世維父將拔管！韓國瑜「義氣秒回」去三重　選前關鍵簡訊曝。（圖／東森新聞）

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關鍵字：316補選,新北立委,台南立委,立委補選,余天,鄭世維,郭國文,謝龍介,民進黨,韓國瑜,黃紹庭,拔管

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