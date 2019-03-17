韓流失效？陳其邁：人民要真材實料

▲陳其邁。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

第二波立委補選落幕，綠營面對九合一選戰大敗，這次國民黨又有高雄市長韓國瑜「韓流」強勢加持，最終民進黨成功守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次。國民黨在這波補選僅拿下一席，被外界評論「韓流失效」，行政院副院長陳其邁17日表示，選民要的還是真材實料，在野黨若用假消息宣傳，等到人民清醒後還是會做理性判斷。

媒體提問，有聲音解讀這次補選是韓流失效，陳其邁表示，「選舉我們是幫忙條件很優秀的候選人助選，最重要還是候選人本身，跟執政黨是否努力做事。在野黨假如要提出批評，選民會逐漸知道，當你批評或選舉造勢，還是要拿出真材實料，否則選舉造勢或大量集中用假訊息不實宣傳，人民到最後，清醒以後還是會理性選擇。」

陳其邁強調，民進黨談不上所謂的勝選，「只是說民眾願意再給民進黨一次機會」，他表示，最重要的工作是要更積極解決人民的困難、讓人民過好生活，「選舉馬上在明年一月就會舉行，還有很多重大改革要持續推動，我相信賴前院長講得沒錯，我們要以只剩下最後一口氣的心情來提醒自己，拚了命也要把政績做好，這才是最重要的工作」。

談及大陸對台統戰，給予台灣人科技委員職務，陳其邁評論，用威脅利誘給予職務他覺得是統戰作法之一，另外一個目的也是要吸引科技人才去中國，這種作法，除了說吃豆腐之外，也不是一種可取的作法。他強調，「這是他們對台統戰的一環，我們也不希望有這種情況發生，但政府還是會依照兩岸人民關係條例來依法處理，規定得非常清楚」。

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