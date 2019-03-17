200萬噸文旦倒水庫太荒謬！蘇貞昌重砲NCC：什麼都不管

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

第二波立委補選戰16日落幕，民進黨成功守住新北、台南兩大關鍵席次，不過，選前有有媒體報導稱「200萬斤丟到曾文溪」一事持續延燒，行政院長蘇貞昌17日受訪時痛斥NCC，「誰都管不倒他，但他也什麼都不管」。

立委補選戰打得火熱，選前焦點卻在文旦，更有媒體報導稱「200萬斤文旦丟到曾文溪」，最終被證實是假消息。總統蔡英文日前在臉書表示，文旦滯銷跟被丟到水庫裡面都是假消息，「如果真的有這種事，我一定會讓農委會主委下台」，316要讓製造假新聞的人得到警惕。

立委補選落幕，民進黨雖然成功守住關鍵席次，但蘇貞昌對於假消息流竄相當不滿，他17日談及選舉結果時，除了強調民進黨一定要更謙卑、更努力做事，他也痛批，「這次選舉很多假消息、假資料，不但讓民眾困惑，甚至讓農民受害，像兩百萬噸柚子倒水庫，這麼荒謬的言論，特定媒體鋪天蓋地宣揚，真的混淆視聽，幸好台灣人民有智慧，謠言止於智者。」

蘇貞昌痛斥，「我們政府各部門，第一時間提供各種資料，用最快方式讓人民知道，謠言止於智者，做出謠言終結手段有效，但我們也看到過去立法產生的所謂獨立機關NCC，誰都管他不到，但他也什麼都不管，也至於讓這些假訊息、假消息擴散，我們覺得應該要好好檢討、發揮效力，讓社會不至於困惑紛擾。」