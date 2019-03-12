多家航空公司停飛！波音CEO：我仍對737MAX安全性充滿信心

▲波音737 MAX系列飛機被多家航空公司暫停飛行。（圖／翻攝美國波音公司官網）

記者朱世凱／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日發生客機墜毀意外，造成157人罹難。美國波音公司執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）11日表示，自2018年10月以來，這款由美國製造、銷量最快的飛機737 MAX已經發生2起重大空難意外，儘管如此，「他仍對這款飛機的安全性充滿信心」。

綜合外媒報導，米倫伯格在給員工的電子郵件中寫道，「自獲得認證並投入使用以來，『MAX系列』已安全完成了數十萬次飛行。我們對737 MAX的安全性非常有自信，對設計和製造該型號飛機的設計師和工作人員也同樣有信心。」

2018年10月，印度獅子航空JT610航班起飛不久便墜入爪哇海，造成189人喪生，不料波音737 MAX 8客機在不到半年內，又發生第二起重大空難事故。美國交通部長趙小蘭（Elaine Chao）表示，「我希望大家放心，我們會非常嚴肅地處理這些這些事故和意外。」

▼美國波音公司執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，737 MAX 8是波音公司2017年推出的節油型飛機，是傳統737機型的升級版；該系列在全球十分暢銷，目前波音已經向47家客戶交付了超過370架飛機。不過因為接連發生的意外讓外界擔憂飛機安全性，中國大陸、印尼、衣索比亞相繼停飛這一機型的客機。北美、中東地區則正常運行737 MAX 8。

米倫伯格表示，「衣索比亞航空的再次墜機事件『特別具有挑戰性』，能夠幫助我們解決在獅子航空事件之後沒注意到的不足之處。」不過美國民主黨資深參議員范士丹（Dianne Feinstein）說，「我認為在找出事故原因前，所有在美國營運的波音737 Max 8飛機都應該暫時停飛。」