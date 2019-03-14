百度董事長李彥宏：5G發展還要再幾年「中美應互相依賴」

▲李彥宏認為，5G發展還需要再幾年。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸全國政協委員、百度公司董事長兼首席執行長李彥宏13日於北京表示，5G發展還需要幾年，未來一定會使更多人受益；在科技創新方面，「不光是我們依賴美國，美國也依賴我們」，雙方應相互借鑑、相互促進、共同發展。

據香港中通社報導，全國政協十三屆二次會議閉幕會後，李彥宏談到國際環境對中國科技企業「走出去」的影響時表示，中國科技的進步是非常明顯的，「我昨天（12日）看到數據，我們的研發費用佔GDP的比例已經很靠近美國，我們在迅速趕上。人工智能（人工智慧，AI）方面，中國的專利申請量超過了美國，在全球排第一。中國有很多的人口，很多的數據，有非常多的應用場景，在這方面的創新空間非常大。」

他也說，中國大陸的科技創新不可能完全孤立發展，需要與國際上其他經濟體進行友好的交流。「這方面交流過去其實做了很多；現在因為中美貿易的摩擦確實遇到了一些困難，但從大趨勢講，是不大可能把兩個國家、兩個市場完完全全的隔開，這樣對大家都沒有好處。」

▼百度執行長李彥宏。（圖／CFP）

李彥宏指出，中國大陸現在無論是研發實力還是生產製造的實力都處在一個上升的階段，「所以不光是我們依賴美國，美國也依賴我們，大家相互借鑒、相互促進、共同發展是最好的結局。」

報導最後提到，對於媒體關注的5G發展問題，李彥宏認為，5G發展「還得有幾年吧」。雖然人們現在不知道5G將來收益最大的應用是什麼，但從總體發展方向看，5G一定會使得很多人、很多應用從中受益。「就好像2G、3G、4G的時候，它們出來之前，我們也不會想到哪些東西會在這裡頭發展最快、獲益最多。但是一旦起來之後，人們的創造力還是無限的，能夠找到很多新的應用的場景。」