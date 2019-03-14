京張高鐵全面架設接觸網　預計今年底通車

▲京張高鐵。（圖／翻攝自新京報，下同）

大陸中心／綜合報導

京張高鐵的新保安至下花園區段日前架設一條1300多公尺長的接觸網導線，標誌著通信、信號、電力供電、電氣化的「四電」工程全面展開，並為2019年底的開通營運奠定基礎。值得一提的是，京張高鐵建成後將是世界上第一條最高設計時速350公里的高寒、大風沙高速鐵路。

中鐵電氣化局相關負責人透露，京張高鐵正線需要架設接觸網590.66條公里，崇禮支線135.03條公里。線路設計時速有120、160、200、250和350公里五種等級，接觸網施工標準也各有不同。該局在全線接觸網導線架設施工中，統一採用恒張力架線車，保持導線展放的平直度，滿足高鐵運行時弓網關係的數據要求，為列車提供穩定可靠的牽引動力保障。

京張高鐵是國家鐵路「八縱八橫」京蘭通道的重要組成部分、京津冀協同發展的重要基礎工程，也是2022年北京冬奧會的重要交通設施，起自北京北站，途徑昌平、八達嶺長城、懷來、下花園、宣化，最終抵至河北張家口，全線長約174公里，並有開往延慶及崇禮的支線。該鐵路建成後，從張家口南站到北京北站的時間，將從3小時縮短至50分鐘左右。

由於北京市與河北省張家口市為2022年冬季奧運的主辦城市，為了國際賽事所建設的「京張高鐵」，將會連接北京市區、北京市延慶賽區和張家口市崇禮賽區，屆時從市區到延慶區車程大約20分鐘、到張家口大約52分鐘。