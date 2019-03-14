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影／陸宣傳片《中國軍隊一分鐘》曝光！　告訴你解放軍「1分鐘可做什麼」

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記者朱世凱／綜合報導

大陸全國政協13屆二次會議13日閉幕當天，人民日報微信公眾號發布一支解放軍最新宣傳片《中國軍隊一分鐘》，用2分10秒的短影音展示解放軍最新訓練成果，包含1分鐘，一架訓練中的戰機可飛行15公里；1分鐘，火箭軍「東風快遞」可以瞬間送達數百公里。

▲▼《中國軍隊一分鐘》。（圖／翻攝自人民日報微信公眾號）

▲《中國軍隊一分鐘》影片內容。（圖／翻攝自人民日報微信公眾號。下同）

影片內容指出，1分鐘，步兵戰士全副武裝衝鋒230公尺；1分鐘，炮兵可快速搜索擊發10多次；1分鐘，邊防軍人徒步巡邏約90公尺。當中有部分片段在搶灘登陸作戰上稍具針對性，好比1分鐘，某艦艇部隊官兵完成戰鬥準備；1分鐘，海軍陸戰隊隊員搶灘登陸躍進300公尺；1分鐘，長沙艦可劈波斬浪前進約900公尺。

影片最後配上2017年8月1日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在慶祝中國人民解放軍建軍90周年大會上的一段談話，「我們要不忘初心、繼續前進，堅定不移走中國特色強軍之路，把強軍事業不斷推向前進。」

▲▼《中國軍隊一分鐘》。（圖／翻攝自人民日報微信公眾號）

習近平12日出席13屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時指出，「要搞好全局統籌，統好任務計劃、力量資源、管理流程，確保各項建設有序推進，要把好項目論證質量關，創新審批方式，提高立項審批效率。」

他也說，要加強跨領域、跨部門、跨軍地統籌，建立健全工作協調機制，清「淤點」、通「堵點」、解「難點」，也要密切軍地協同，用好各方面優質力量和資源。「深入貫徹新時代軍事戰略方針，聚力備戰打仗，強化改革創新，狠抓工作落實，以優異成績迎接新中國成立70周年。」

在改革契機方面，習近平表示，要加大攻關力度、加快建設進程、把住時間節點、質量要求；此外，也要抓住政策制度改革契機，抓緊健全軍事力量建設和軍事管理等方面政策制度，為規劃任務落實提供有力保障。

他最後指出，全軍要深入把握黨中央決心意圖，落實軍委軍事工作會議部署，全面加強練兵備戰工作，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護社會大局穩定。

▼《中國軍隊一分鐘》。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：解放軍,中國軍隊一分鐘,宣傳片,習近平

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