省很大！高鐵3/15推新一代自由座回數票　30天內享10次82折優惠

▲高鐵3/15推新一代自由座回數票。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

省很大！台灣高鐵公司自3月15日起推出新一代自由座回數票，提供效期30天內搭乘10次以及60天內搭乘8次二種選擇，皆不限搭乘班次，分別提供82折及92折優惠，民眾可多加利用。

高鐵公司表示，為感謝旅客對新一代回數票的支持，特別推出加碼回饋，旅客凡於6月30日前購買高鐵新一代回數票，並將可搭乘次數使用完畢者，即可以5折優惠換購相同區間之自由座車票一張。同時，還可再享高鐵TGo會員紅利點數加碼50％優惠，歡迎旅客把握難得機會，購買高鐵新一代回數票，讓旅程次次優惠。

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高鐵公司表示， 自3月15日（五）至6月30日（日）期間，每次購買新一代回數票（含續購），並於6月30日前將可使用次數用畢後，即可享有上述優惠，不限換購次數。高鐵公司提醒持用新一代回數票的旅客，換購期限至7月31日（三）止，所換購之半價自由座車票限當日使用，且搭乘區間需與原持回數票卡相同，兌換後恕無法變更或退票後不再返還優惠資格，敬請旅客注意。

▲新一代回數票可享30天內10次82折優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，為方便持回數票旅客了解搭乘次數，高鐵公司特別提供貼心服務，旅客每次持回數票進出車站閘門時，螢幕即會自動顯示票卡剩餘旅次與使用效期，方便旅客在使用時掌握所持回數票資訊並提早規劃續購。回數票旅客也可至各車站「搭乘資訊查詢機」、本公司企業網站「回數票/定期票搭乘資訊查詢系統」或於「台灣高鐵」APP之「定期/回數票」專區，查詢相關搭乘紀錄，歡迎多加利用。

此外，高鐵TGo會員購買新一代回數票，除可享上述換購半價自由座車票之優惠外，還可再額外獲贈TGo點數50%。高鐵公司表示，加入高鐵會員TGo不僅每消費20元即可累積1點，累積之點數可折抵車票票價以及購買高鐵假期行程之費用，還可享高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等多項會員專屬好康。加入會員後，期間限定再加贈限量指定車次85折優惠券！只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。