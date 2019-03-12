影／逛街被偷東西！他暴哭打電話報警　網全傻：先找腦子吧

▲男子東西被偷急忙報警求助。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

東西被偷立刻報警是正常不過的事，不過湖南省邵陽縣公安卻曾接到一通奇怪報案。內容是一名男子情緒激動地表示，「有人偷了我的東西，這個東西我就一個，現在沒有了，我一點也不想活了。」警方便請對方冷靜下來，隨後耐心詢問事件經過，沒想到結局卻讓人大翻白眼，網友更傻眼直說「先找腦袋吧！」

據《頭條新聞》報導，邵陽縣公安10日發文指出，這名男子打電話來說，事發地點在鵬泰超市對面的街上，當時一名女子從他身邊走過，竟然悄悄地偷走東西，他還指出這東西「只有一個」。當被員警問到偷走的具體東西是什麼時，男子就哭著說，「她偷走了我的心！」員警聽完便沒有接話。

▼男子說自己的心被偷走了，讓網友傻眼。（圖／CFP）

邵陽縣公安指出，110報警電話必須用在正確地方，將資源留給有需要的人，當民眾生命財產受到侵害時，才有機會處理；如果遇上惡意騷擾或者無聊報案的情況，將會依法處置。

網友看完紛紛表示，「這種無聊的人應該懲罰」、「請警察叔叔帶他去警局散散心」、「你不但丟了心也丟了腦子吧」、「喝杯忘情水就好」、「關個幾天就會醒了」、「警察還真有耐心」、「這恐怕是遇到買賣器官的啦」。

▼男子報案過程。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）