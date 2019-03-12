女大生「看長頸鹿」搭衣航遇死劫　酸民卻罵：炫富報應！

▲衣索比亞空難中不幸罹難的浙江女大生。（合成圖／翻攝自路透社、觀察者網）

記者朱世凱／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架波音737MAX 8客機10日墜毀，導致157人全數罹難。其中有8名是大陸籍人士，其中一位罹難者是現年21歲的女大生程璇，她不僅是學校的風雲人物，也熱愛出國旅行。不過部分大陸網友卻對於她的殞落感到同情，甚至批評這是「炫富的報應」。

綜合陸媒報導，罹難的女大生是浙江萬里學院新聞學大四學生程璇，她在過去2年就已經踏遍大陸各地，也來台灣觀光過；在半個月前，她與正在美國的男友相約一起到非洲旅遊。室友說，程璇是個活潑開朗的人，學習成績也很好，在學校的話兩人會一起上課、一起吃飯，「下個月就是她生日，因為她男朋友在美國讀書，兩人約好了要一起到非洲會合去看長頸鹿。」

▼酸民留下對女大生不尊重的言論。（圖／翻攝自微博，下同）

當空難消息傳出後，有網友迅速翻到程璇的微博，發現她分享許多在高級餐廳用餐、留宿高級飯店的相片，有酸民寫道，「家裡有錢，你滿世界的炫耀啥啊？這下好了吧，下輩子注意點。」

還有人更冷血地留言，「當我看你住著幾千塊錢一晚的酒店，每天錦衣玉食，看個長頸鹿要去、而且馬上可以去非洲肯亞的時候，雖然我不會幸災樂禍，但也絕對同情不起來。」





《新京報》痛批這些網路酸民的行為幾乎是「變態」，難以想像這些人的心理有多黑暗。「這些酸民只要看見別人年輕漂亮，能住得起幾千塊一晚的飯店，就認為這人充滿原罪，那些噴子的憤憤不平，究其根本，還在於人性中的仇富心理。」

許多網友也力挺說，「為什麼不能讓女孩子好好的走呢？人家根本不需要你同情，只要尊重而已！」也有人說，酸民都躲在鍵盤後面口無遮攔，強烈要求微博實名制；甚至有網友點出「你有錢，你出國，你是女的=你有罪」，說明酸民醜惡的價值觀。