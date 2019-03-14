搭車送住宿！春遊補助「高鐵狂加碼」　住指定飯店竟免花一毛錢

▲春遊補助高鐵也參一腳，推出多項超值優惠。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

台灣高鐵公司配合觀光局「春遊補助」4到6月上路，即日（14）起推出多項超值優惠，包含高鐵假期「春遊搭高鐵．送住宿」（平日）、「假日不加價專案」、「小鎮漫遊一日豐富行」買一送千以及飯店聯票享「高鐵車票7折」，入住指定飯店甚至只要0元起，民眾可多加利用。

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▲觀光局春遊補助4月上路。（圖／台灣高鐵公司提供）

高鐵公司表示，本次配合觀光局「春遊專案」推出的多項優惠，均以超值價格回饋旅客，針對安排二天一夜行程的旅客，無論選擇在平日或假日出遊，都可享有住宿優惠；針對想要來一趟一日輕旅行的旅客，高鐵假期「小鎮漫遊一日豐富行」能感受台灣在地最醇厚的人文風情。同時現在購買高鐵假期「小鎮漫遊」專案行程，更可獲得高鐵公司特別加碼贈送每位旅客不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」乙張。此外，配合這波春遊的國旅風潮，台灣高鐵「飯店聯票」也與近170家飯店合作，讓入住旅客可享高鐵車票7折優惠，歡迎把握機會選購。

春遊高鐵專案相關優惠內容說明如下：

一、高鐵假期「春遊搭高鐵･送住宿」（平日）

台灣高鐵公司與多家精選飯店合作，推出高鐵假期2日自由行優惠方案，凡於2019年3月14日至6月30日期間購買，並於2019年4月1日至6月30日的平日入住台中以南指定飯店，住宿費0元起（需2人同行，週一至週四入住，不含國定假日）。以台北出發為例，平日入住墾丁星級飯店，每人只需2,980元，等同高鐵對號座車廂台北-左營來回票價，就送住宿一晚、飯店早餐以及高鐵左營站至墾丁來回接駁。

二、高鐵假期「假日不加價」

高鐵公司考量國人國內旅遊多在周休二日為主，特別推出高鐵假期「假日不加價」專案，共計15家熱門飯店配合，包括：台北、板橋、台中、南投日月潭、台南、高雄以及屏東墾丁，即日起至5月31日止，無論週五或是週六入住，都可享有與平日相同的優惠價格。以台北出發至台中為例，最低每人只要1,990元起，相當於高鐵來回車票每人再加590元起，就能輕鬆入住精緻雙人房一晚，不分平日或周末一律單一價。

三、「小鎮漫遊一日豐富行」買一送千（行程需2人同行）

台灣高鐵為鼓勵旅客搭高鐵漫遊台灣各地特色小鎮，特別結合地方資源，引領旅客探索台灣豐富多樣的人文風情，旅客於2019年3月14日至5月31日期間，購買高鐵假期一日豐富行「集集線」、「台三線」、「小鎮漫遊」指定行程，並於2019年4月1日至6月30日間出發，均享「買一送千」優惠，每位旅客可獲得不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」乙張，下次可抵用高鐵假期「集集線」、「台三線」、「小鎮漫遊」指定行程，每筆訂單最高折抵一仟元。

四、「飯店聯票」高鐵車票下殺7折優惠

台灣高鐵與國內近170家飯店合作，即日起至6月30日止，只需到合作飯店之官網訂房，即可享加購高鐵標準車廂對號座車票7折優惠（原8折）。另外合作飯店若已申請加入觀光局春遊專案，亦可再享旅遊補助。