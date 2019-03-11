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影／一腳踏四船！花心男網戀一天噴2.8萬　「正妹們」揭曉嚇壞他

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記者朱世凱／綜合報導

安徽省馬鞍山市含山縣一名王姓男子，近日透過網路聊天軟體認識外表超正的「女網友」，之後又結識女網友的3名「閨蜜」和「姐姐」，他以為自己能夠享受齊人之福便同時追求4人，不料一天之內就被騙走6000元（人民幣，下同，約新台幣2.8元），更驚人的是，這4名「正妹」的真實身份都是超過30歲的大叔。

▼網戀超正女孩，沒想到對方竟然是大叔。（示意圖／取自pakutaso）

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

綜合陸媒報導，王男「邂逅」美艷女網友後，又認識了對方介紹的閨蜜及姐姐，之後對方便開始撒嬌，要王男給她金額「520」、「1314」等含有表白意思的微信紅包展現心意。王男起初不以為意，認為與這4個正妹相當投緣，心想可以「腳踏4船」就不疑有他，把錢多次轉給她們。

▼王男網戀4女結果被騙走2.8萬。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼王男網戀4女，結果被騙走2.8萬。（圖／翻攝自秒拍）

直到這些正妹們始終不肯與王男碰面，最後還消失不見，王男才驚覺自己受騙，連忙報警求助。警方經過調查後發現，這4名騙子都是「男性」，他們皆為同個詐騙集團成員，並且互相配合專門誘騙男子掉入「豔遇陷阱」，目前案件仍在調查當中。

網友們看完直說「活該」，「雖然對方是騙子，可是感情不專一真的很可惡」、「錢真多」、「網戀看不見對方是誰，被騙的可能性是99%」、「警局相遇結果是大叔，不知道是什麼場景」、「心術不正的人才會這樣」、「網戀真的好容易被騙，都不知道幾個被騙去了」。

▼零零總總的匯款紀錄。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼王男網戀4女，結果被騙走2.8萬。（圖／翻攝自秒拍）

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關鍵字：網戀,詐騙,正妹,大叔,劈腿,花心

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