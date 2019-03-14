逃家死掉！虎斑貓化魂「陪媽咪5年」不肯投胎　她淚崩：放下吧…鬼魂秒消失

▲貓咪過世，卻放不下淚崩的媽咪，緊隨身邊5年不走。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我相信牠已經很幸福地去投胎了。」高雄一名女網友國中時養了一隻虎斑貓「布魯托」，但有天小貓再也沒有回家，似乎已經過世了，她哭了許久才平復心情；沒想到讀大學的時候，從一名帶有靈異體質的朋友那裡聽起，才知道虎斑貓一直「待在身邊」，5年來都沒有離開，讓她當場淚噴。

該名女網友在臉書「靈異公社」PO文說，她國中的時候從學校裡認養一隻虎斑貓回家，還開心替毛孩取名為「布魯托」，但她當時沒有經濟能力，零用錢得存很久才夠買一包飼料，但她一點也不虧待小貓，常煮「水煮高麗菜」，或是偷媽媽冰箱裡的魚，做一道「白飯拌魚肉」給虎斑貓吃，付出最大心力來疼愛。

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小貓也很聰明，常常偷開窗戶跑到外面玩，玩累就會回來，還會在一樓大門「嚶嗚～喵～」地哭著，求小主人放牠進門，或是常在半夜裡偷偷鑽到棉被裡面，陪伴小主人睡覺。

▲雖然當時國中的原PO沒有經濟能力，但仍把零用錢存起買飼料犒賞給小貓吃。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

就這樣過個幸福的一段日子，她某天晚上餵小貓吃水煮高麗菜當晚餐，接著她就守在電視機前觀看日本綜藝節目《超級變變變》，期間突然聽到有一聲貓咪的哀號聲，她嚇得衝出門查看，但什麼也都沒有發現，便安心地回家睡覺了。

只是從那天開始，她再也沒有看見小貓「布魯托」，彷彿從世界上消失了，她內心大受打擊悲痛萬分，每天在家以淚洗面，過了許久才逐漸平復心情；她透露，「當時的我真的非常非常的痛苦，哭著醒來、哭著睡著。」

▲毛孩最愛偷上主人的床睡覺。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixels）

隨著歲月，她也慢慢走出悲傷，讀大學時又養了一隻虎斑貓與一隻橘貓，剛好朋友很喜歡喵皇，常會來到她宿舍裡玩貓。不過，有天朋友突然問她說「欸，我問妳喔？妳一起是不是也有養過一隻虎斑貓？然後很小一隻？」她內心一個震驚，急著反問「妳怎麼知道？」

朋友這時緩緩地說，「因為牠一直在這裡，淡淡的灰灰的，而且牠好像放心不下的感覺，也許妳該跟牠道別，因為牠感覺一直擔心妳」，手還比向某個方向，看起來一點都不像是騙人。

▲貓：媽咪別怕，我一直都在。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

原PO聽完當晚沉思了許久，在心裡輕聲地說，「布魯托，媽媽愛你，媽媽沒事了，你要好好的投胎，如果可以的話不要再當貓了好嗎？對不起，媽媽不知道原來你一直都放心不下我，真的很對不起，你可以放心離開了，我愛你。」希望小貓可以放下她，過著新生活。

也從那天開始，朋友再也沒有跟他提起這件事，她相信布魯托已經幸福地去投胎了。她表示，她一直相信萬物皆有靈，不過說實在，「再給我說一次，我希望我當時不要叫牠投胎，應該跟佛祖去。」

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