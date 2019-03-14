　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逃家死掉！虎斑貓化魂「陪媽咪5年」不肯投胎　她淚崩：放下吧…鬼魂秒消失

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼虎斑貓,貓,貓咪。（圖／取自pixabay）

▲貓咪過世，卻放不下淚崩的媽咪，緊隨身邊5年不走。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我相信牠已經很幸福地去投胎了。」高雄一名女網友國中時養了一隻虎斑貓「布魯托」，但有天小貓再也沒有回家，似乎已經過世了，她哭了許久才平復心情；沒想到讀大學的時候，從一名帶有靈異體質的朋友那裡聽起，才知道虎斑貓一直「待在身邊」，5年來都沒有離開，讓她當場淚噴。

該名女網友在臉書「靈異公社」PO文說，她國中的時候從學校裡認養一隻虎斑貓回家，還開心替毛孩取名為「布魯托」，但她當時沒有經濟能力，零用錢得存很久才夠買一包飼料，但她一點也不虧待小貓，常煮「水煮高麗菜」，或是偷媽媽冰箱裡的魚，做一道「白飯拌魚肉」給虎斑貓吃，付出最大心力來疼愛。

請繼續往下閱讀...

小貓也很聰明，常常偷開窗戶跑到外面玩，玩累就會回來，還會在一樓大門「嚶嗚～喵～」地哭著，求小主人放牠進門，或是常在半夜裡偷偷鑽到棉被裡面，陪伴小主人睡覺。

▲▼貓，狗，毛小孩。（圖／pixabay）

▲雖然當時國中的原PO沒有經濟能力，但仍把零用錢存起買飼料犒賞給小貓吃。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

就這樣過個幸福的一段日子，她某天晚上餵小貓吃水煮高麗菜當晚餐，接著她就守在電視機前觀看日本綜藝節目《超級變變變》，期間突然聽到有一聲貓咪的哀號聲，她嚇得衝出門查看，但什麼也都沒有發現，便安心地回家睡覺了。

只是從那天開始，她再也沒有看見小貓「布魯托」，彷彿從世界上消失了，她內心大受打擊悲痛萬分，每天在家以淚洗面，過了許久才逐漸平復心情；她透露，「當時的我真的非常非常的痛苦，哭著醒來、哭著睡著。」

▲床。（圖／免費圖庫pixels）

▲毛孩最愛偷上主人的床睡覺。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixels）

隨著歲月，她也慢慢走出悲傷，讀大學時又養了一隻虎斑貓與一隻橘貓，剛好朋友很喜歡喵皇，常會來到她宿舍裡玩貓。不過，有天朋友突然問她說「欸，我問妳喔？妳一起是不是也有養過一隻虎斑貓？然後很小一隻？」她內心一個震驚，急著反問「妳怎麼知道？」

朋友這時緩緩地說，「因為牠一直在這裡，淡淡的灰灰的，而且牠好像放心不下的感覺，也許妳該跟牠道別，因為牠感覺一直擔心妳」，手還比向某個方向，看起來一點都不像是騙人。

▲▼虎斑貓,貓,貓咪。（圖／取自pixabay）

▲貓：媽咪別怕，我一直都在。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

原PO聽完當晚沉思了許久，在心裡輕聲地說，「布魯托，媽媽愛你，媽媽沒事了，你要好好的投胎，如果可以的話不要再當貓了好嗎？對不起，媽媽不知道原來你一直都放心不下我，真的很對不起，你可以放心離開了，我愛你。」希望小貓可以放下她，過著新生活。

也從那天開始，朋友再也沒有跟他提起這件事，她相信布魯托已經幸福地去投胎了。她表示，她一直相信萬物皆有靈，不過說實在，「再給我說一次，我希望我當時不要叫牠投胎，應該跟佛祖去。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
快訊／關了19年當庭釋放！歸仁雙屍死囚謝志宏：自由真好
JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

關鍵字：虎斑貓,,高雄,靈異公社,X檔案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／6鬼纏身48小時！她一奔樓梯逃跑…秒遭拉腳踝「爆摔5樓」　女鬼陰笑：來玩

5歲妹車禍命危！母淚跪磕頭：救我孩子　媽祖一點頭「收乾女兒」…女童醒了

死困電梯！白衣鬼母子「2手扒門」陰笑：有伴了　她狂抖：太子快來…門秒關

結婚1年沒懷孕…遭婆婆羞辱！甜笑娃託夢　她竟懷上嚇壞：那人是九天玄女

亡母頭七！靈堂「浮出一排腳印」顯靈　女兒跪地爆哭：妳肯回來看我了

影／跟太子打賭：新武器打不壞！他隔天一看…白鐵槍「竟整根歪了」嚇壞：顯靈

吵架賭氣不回家！爸急打電話「媽搶救無效」　她淚崩奔醫院…遺容竟笑了

100隻鬼王纏身！護理師嚇壞　太子顯靈「敢動我妹踏平醫院」…冤靈秒消失

狂奔廟求姻緣！濟公一看到他就抖「直接退駕」超怕：別再來　單身狗傻了

21歲妹墮胎！嬰靈託夢「2年後投胎找妳」　她避孕竟懷上…淚噴：回來了

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

夜市小吃超佛！宜蘭30年老店「雞排一份10元」　在地人求低調：別再PO了

血型不同堅持捐腎救女　後山首例血型不相容活腎移植成功

首屆「台中購物節」7月登場　消費500就可抽豪宅

把握「黃金3小時」搶救時間　治療腦中風康復機會大

洗澡到一半跳電！女大生嚇到啜泣...男友「一把推開她」　真相超暖羨煞網

討回橡皮擦！20歲姪女「笑捧巨擦子」她看呆　網笑噴：本金+利息全還

農委會遭爆花千萬招標聘「網軍」　陳吉仲駁斥：是為了反擊不實報導

專業點餐！注意事項「不要OO」狂強調7次　網笑噴：陰影面積有多大

逃家死掉！虎斑貓化魂「陪媽咪5年」不肯投胎　她淚崩：放下吧…鬼魂秒消失

遠航長灘島「滑出跑道」驚魂　飛安會證實幫菲律賓解讀黑盒子

遠見／我世代　新務實革命

快訊／經費＋接待問題　高雄新聞局證實「魔鬼阿諾不來了」

直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場

精華光學擬發每股26.5元現金股利　殖利率約4.5％

王道銀行數位帳戶市占達3成　不擔憂純網銀衝擊

網紅政府再進化？　曾銘宗批農委會「花公帑養網軍」

禍不單行！臉書全球大當機又遭刑事調查…聲譽跌落谷底

夜市小吃超佛！宜蘭30年老店「雞排一份10元」　在地人求低調：別再PO了

曾莞婷躺床照「釦子沒扣」半球走光！　網暴動：衣服穿好…她道歉了

先探／搶先卡位季底行情

生活熱門新聞

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆..

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣..

新一波春雨深夜襲！北部濕5天

姑婆一家蹭完飯就閃！她心寒：奶..

干擾電眼取物成功率9成　台主：..

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細..

臉書IG當機9hrs　被逼用對..

閨蜜傳Line「問號驚嘆號」秒..

5分鐘吃11盤壽司被酸：豬嗎？..

醫師：集資嬰兒枕根本就標準殺嬰

挖到就醫紀錄卡！她一翻背面淚噴..

淡水新市鎮麥當勞驚傳爆炸聲　居..

水電師傅反差萌！神改造「熱水器..

更多熱門

相關新聞

投韓「鳳梨多賣20元」？農糧署回應

有媒體報導指出高雄市長選戰前，生產金鑽鳳梨聞名的大樹曾出現一張「票投韓國瑜，每支鳳梨能多賣20元」告示，但沒想到和去年同期相比，外銷價格對半砍。農糧署胡忠一今（14日）指出，外銷日本價格統一都30元，銷大陸價格則不一定，但目前整體價格都在賺錢範圍。

阿諾何時來台？潘恒旭：有邀請

聖上趴作業簿　萌妹撥肉見題苦讀

主子貓薄荷吸ㄎㄧㄤ→活跳跳蝦仁

韓流熱錢真的來了！海霸王54億標下高雄85大樓

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年舊愛

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面