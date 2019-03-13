6鬼纏身48小時！她一奔樓梯逃跑…秒遭拉腳踝「爆摔5樓」　女鬼陰笑：來玩

▲原PO雙腿摔到瘀青。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／綜合報導

「我什麼也做不了，只能一直哭，求它放過我，放我走。」台北一名女網友1月在某大樓租屋，沒想到搬過去後歷經「恐怖48小時」，她被小女孩與另外2鬼纏身，最後她找機會逃跑，結果到樓梯處時，有股「無形力量」拉住腳踝把她往下推，就這樣從5樓摔到1樓，雙腳滿滿瘀青；她逃出後趕緊找了會拔鬼的朋友幫忙，沒想到對方爸爸一見她就說「別猶豫，快搬！」

該名女網友在臉書「靈異公社」PO文說，她在外面租屋已經3年多了，總共搬過5至6次的家，1月他再度搬回台北一棟環境複雜的大樓，但這次搬進後開始常做夢，她也沒有想太多；某天她在家中畫繪本、聽音樂時，突然感覺身體不是自己的，然後莫名地睡著了。

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詭異的是，她醒來後身體動不了，抬頭看天花板竟發現滿滿的黑螞蟻，還有幾隻會掉落在她身上，她餘光往旁邊瞄，還看見沙發上有一對親密的鬼男女，但這一看她身體可以動了；之後她也不知為何突然打電話給朋友，請對方來家中一趟。

▲她住進大樓後，詭異事不斷。示意圖，與本文無關。（圖／取自pexels）

她崩潰說，朋友身後跟了一個「女人」，而且滿臉有螞蟻在爬，她嚇得歇斯底里狂哭，還拿刀作勢要刺那女鬼，「但朋友後來跟我說，我當時要拿刀殺他。」朋友眼見原PO情緒出了很大問題，趕緊把人強迫帶回房間裡。

原PO回房後，見到坐在旁邊的女鬼說「嘻嘻......喜歡嗎？在來一起玩嘛～來嘛～」，她無法反抗，只能一直哭，一直求小女孩說「拜託，放我走」；就這樣哭了半小時，女鬼突然說「我也有朋友想跟妳一起玩，妳要等我回來」，她聽完覺得是逃跑好機會，二話不說奪門而出。

她淚崩說，當時除了女鬼，後面還有兩個鬼再追我，她不敢搭電梯變改走樓梯，但一踏上階梯，她就被3鬼拉住腳踝跌倒，「我就這樣從5樓跌到1樓，雙腳滿滿的瘀青，還有腳踝扭傷，最後我請警衛報警，我看到它們在樓梯旁看著我，我最後被當瘋子帶回醫院.......到警局瞭解說明，反正還是被當神經病一樣處理。」

▲她當時在畫繪本，沒想到畫一畫突然想睡覺。（圖／翻攝自靈異公社）

做完筆錄後，她趕緊請專門處理「特別事情」的朋友來家裡看看，但對方一進門就說「妳要不要搬了？這層樓很不舒服，有些事情不要亂講，而且妳精神很差，全身都是傷，最近要不要先來我家住？還是妳找人陪之類」；這一席話，嚇得她連忙去朋友家問對方爸爸，調查更仔細。

朋友爸爸簡單詢問原PO八字、房間隔局、樓層有幾戶等簡單問題，聽完後釋然說「難怪，八字連三兩都沒有，妹妹，妳還是換地方住吧！盡快離開。」她回家後還是住了5天才搬家，但這期間門外的感應系統偶爾會亮，一共3次，但她出去檢查總是沒人。

▲女鬼就在樓梯旁等著抓人。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pakutaso）

被鬼推下樓隔天，一切都恢復正常，但出門前出門或回家，就能感覺走廊上有人在走動，還在一戶門前看見一個可愛小女生，她想說是人便親切說「妹妹趕快進去啊，很晚了」，然後女童甜笑說聲「好」後就這樣揮手消失了。

小女生憑空消失，嚇得她再打電話給朋友爸爸詢問，但對方淡定勸說「像妳這種八字的，很容易看到不該看到的，以後看到了，也不要太驚訝，趕快搬吧」，她就被掛電話了。

原PO透露，她搬走後也沒再發生什麼奇怪的事情，之後與那棟大樓住比較久的住戶跟老警衛聊天時，才知道這棟樓曾有情殺、自殺、討債開槍事件，「每層樓幾乎都有發生死亡事件，只是5樓大概有3戶，但是哪戶，老警衛就不願意多提。」

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