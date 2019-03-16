搶走老婦38萬現金爽躲摩鐵　23歲男準備女陪侍、毒品慶功前落網

▲仁武八德路郵局15日中午驚傳搶案。（圖／翻攝GoogleMap）



記者洪正達／高雄報導

高雄仁武一處郵局15日中午發生搶案，74歲李姓婦人在八德南路一處郵局提領38萬元現金後，走向停在門口的機車，就在她打開座墊準備把錢放進去時，裝有現金的包包被歹徒瞬間搶走逃逸無蹤，警方趕抵現場後，多數在郵局的民眾還不知道搶案發生，嚇得連說：「太恐怖，光天化日也敢搶劫！」，不過囂張搶匪難逃法網，晚間在前鎮一處汽旅內落網。

警方表示，遭搶的李婦女兒稍早陪同警方重回現場採證時向警方表示，母親的當時正要把包包放進機車置物箱時，一旁的歹徒忽然一個箭步搶走了裝有現金的包包，被搶的金額就是剛領出來的38萬元現金。

轄區仁武分局獲報此案件後，已派出鑑識小組對李婦的機車置物箱採集指紋及生物跡證，同時也調閱郵局周邊的路口監視器，警方說，犯案的歹徒當時頭戴安全帽、黑色口罩，身穿黑色羽絨衣，犯案後騎著一輛紅色機車朝榮總方向逃逸，目前正鎖定特定對象擴大追查中。

仁武警方從搶案發生後，便開始過濾搶匪逃逸途中的所有監視器，掌握到最後出現在前鎮區一家汽車旅館內，於是在當晚前往逮人，警方表示，嫌犯為現年23歲的劉姓男子，曾在殯葬業工作的他因負債累累於是鋌而走險，被警方逮捕時，搶來的38萬元現金只剩下8萬多元，但劉嫌當時也叫來毒品及女陪侍，打算「HIGH」一下，不過似乎真的沒福份就被警方逮捕，劉嫌供稱，搶來的贓款已償還債務，目前已被帶回警局漏夜偵訊中。