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死困電梯！白衣鬼母子「2手扒門」陰笑：有伴了　她狂抖：太子快來…門秒關

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電梯萬用照。（圖／本報資料照）

▲電梯怎麼關都關不起來，因為門上有兩隻手卡著。（圖／本報資料照，與本文無關）

網搜小組／綜合報導

「祂們不想放我們離開，因為沒有伴。」新北一名女網友在房仲網上尋找半年，終於找到一間各項條件都符合的房子，只是到一到現場大嚇傻，地下停車場整個塞滿鬼，嚇得她與丈夫急奔到電梯上樓，但白衣女鬼手牽小鬼陰笑走向她們，還壓住電梯門不放手，嚇得她只好請家中小太子來幫忙，電梯門秒關上。

該名人妻在臉書「靈異公社」PO文說，在網路看見這間20幾年老房後，與丈夫商量便約了房仲看房，四周環境都她都很喜歡，只是後方大門感覺有點小陰涼，讓她的汗毛都豎了起來，但一走過去檢查什麼都沒有發現，就沒有想太多。

請繼續往下閱讀...

看完一切後，她與房仲提議到地下室看停車位，卻聽見對方面有難色說「真的要下去看嗎？那裡很髒喔，已經沒人管理，車位都亂停」，屢次推託，但她與丈夫很堅持要下去看看，房仲最終才肯答應。

▲▼困新北電梯嚇哭！白衣鬼母子「2手硬掰」陰笑。（圖／翻攝自靈異公社）

▲原PO家中供奉神明太子。（圖／翻攝自靈異公社）

但一到地下室，電梯打開那瞬間，她就看見正前方有一名「阿伯」正站在黑色休旅車後面，對方還不斷直視她們不放，讓她超害怕，但她假裝看不見默默走出電梯，想說可以躲過。

只是她一出電梯，開始瘋狂打嗝，頭也越來越暈，她趕緊抓著老公的手臂不放，並大喊著「我們走吧，去看別的房子」，想要騙現場的鬼們，自己要走了，不要再來糾纏。

沒想到，轉身看向另一邊又遇見一對「白衣母子」，小朋友一手牽著鬼母，一手抱著娃娃，而且祂玩心大起，直接往她們方向跑過來。原PO內心一個嚇壞，但表面保持淡定撇過頭，假裝什麼都沒有看見，但身邊的「鬼」越來越多，她趕緊拉著丈夫走向電梯，逃離這鬼地。

▲▼停車場（圖／Pixabay）

▲原PO來到的地下停車場超陰森。示意圖，與本文無關（圖／Pixabay）

但那對「白衣母子」根本不願放人，兩隻手狠壓住電梯門，就是不准門關起來。其中小鬼難得看見有玩伴可以玩，心情整個嗨翻，站在電梯門前看著原PO3人的表情，一邊看一邊開心大笑

電梯就這樣僵持1分鐘不關門，原PO感受到停車場的鬼逐漸增加，身體變得越來越難受，心理趕緊求助家裡的小太子顯靈幫忙，沒想到，小太子一來怒吼，門就立刻關上了。她笑說，好險有小太子，「那兩隻手和小朋友也消失了。」

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關鍵字：電梯,停車場,新北,太子,靈異公社,X檔案

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