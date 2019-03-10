5歲妹車禍命危！母淚跪磕頭：救我孩子　媽祖一點頭「收乾女兒」…女童醒了

▲媽祖娘娘慈悲心腸。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／綜合報導

「拜託，誰能幫幫我，救救我孩子......。」一名30歲母親平日都會帶5歲的女兒到媽祖廟拜拜，結果一不注意，站在大門口玩的女兒遭到汽車猛撞，陷入重度昏迷送醫，但一直都沒有醒來；她著急地跑到廟宇，跪在地上淚求媽祖幫忙。沒想到，這份誠心感動了媽祖，願意收女童為乾女兒，結果這一收，女童奇蹟似地甦醒了。

一名女網友分享自家供奉「祖奶奶」的神蹟說，曾經有名5歲小女童在廟裡拜拜時，調皮地掙脫了媽媽的手到處亂跑，甚至跑到大門口玩，一不小心被車撞到，倒地昏迷不起。

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媽媽發現女兒不見後，趕緊在廟裡四處尋找，沒想到就聽見一旁兩名香客討論內容「聽說剛剛廟門口有個小女孩被車撞到了」、「真的假的？希望那小女孩沒事」，嚇得她開始祈禱不是想像中的那樣，趕緊衝向門口，擠開人群只見女兒躺在地上奄奄一息，她抱起孩子哭喊「拜託，誰能幫幫我，救救我孩子。」

▲媽祖娘娘一點頭收乾女兒後，昏迷許久的女童甦醒了。（圖／翻攝自靈異公社）

由於媽媽情緒太激動而昏厥，所幸現場剛好有一對夫婦剛好是醫生，在救護車來前能簡單急救，讓病況不會更加嚴重。

原PO透露，當時陷入昏迷的媽媽進入一片漆黑的空間，不斷聲嘶力竭大喊著「讓我出去」，隨後耳邊傳來「心中想本座法相，自然路自出」的聲音，趕緊轉頭就見到一名深穿藍白色衣服的婦人說「跟我來」，接著便失去意識，醒來時發現自已躺在醫院病床裡。

媽媽直覺夢裡那位是平常拜拜的「媽祖娘娘」，甦醒出院後立刻跑回廟裡祈求，希望昏迷中的女兒可以早點醒來；沒想到，正跪拜祈求的她，突然發現身旁多了一名頭頂插著傳統的步搖、身穿著藍白色衣服的婦人，竟是上次帶她逃離黑暗空間的那位貴人，她直接淚噴磕頭「拜託您，救救我的女兒，拜託」，但再抬頭時，那婦人消失了。

▲每個人的信仰不同，在遇到極大困境時，不僅求人，或許也能求神。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

婦人憑空消失後，她急得到處尋找卻無果，坐在階梯狂哭，不久肩膀被人輕拍，回頭一看竟是廟婆，在對方的詢問下，她把這幾天遇到的事情全傾訴出來，最後在廟婆的建議下，把家中的女兒衣服、玩具帶來廟裡做法，希望媽祖能幫忙。

廟婆把媽媽帶來的衣服、玩具全擺在桌上，並點上3柱香在物品上比畫，嘴裡唸著咒語；做法結束後，她開始擲筊問媽祖，結果次次都是笑筊，直到她問「媽祖娘，您是要收女童當乾女兒嗎？」接下來連2次都是聖筊，第3次時竟是「立杯」，讓她和廟婆傻愣在原地。

原PO透露，那時不知道要怎麼定奪的廟婆，肩膀突然被人輕拍，耳邊還聽到一句「廟婆，媽祖婆准了，怎麼還愣著？正事要緊」，嚇得她急回頭，結果一個人影都沒有，就在此時，媽媽接到一通來自醫院的電話，一接聽眼淚就掉了下來，「兩隻手用力抓起廟婆的雙手說『我女兒醒了！我女兒醒了！』。」

▲廟婆擲筊後一直都是「笑杯」，當問到媽祖是否要收乾女兒後，就變成了「聖杯」。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

沒想到女童醒過來後對著媽媽說，她睡覺的時候，是站在一個好暗好暗的地方，突然有個婆婆走向她身邊，還給她糖果吃，「她還說『要帶寶寶回家找媽咪～』然後我就真的看到媽咪了～。」

媽媽一聽覺得有異，立刻詢問女兒「婆婆是不是穿藍白色的衣服和藍色的裙子？」沒意外地，得到是肯定的答案；她想想後便打電話詢問廟婆，還沒開口，就聽見對方說「我知道妳要問什麼，其實妳自己已經知道答案了。」短短一句話讓她淚崩，感謝媽祖一直幫著她們母女度過難關。

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