獨／韓國瑜如抵香港「生意放著」　港韓粉跨海「龍介仙」造勢

▲香港韓粉周姓夫妻搭機來台灣，韓國瑜出訪抵香港「生意不做」要接機。（圖／地方中心攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、賴君欣／台南報導

台南市立委補選國民黨候選人謝龍介在選前一天合體韓國瑜，地點就在麻豆海浦池王府，一名來自香港韓粉周先生帶著老婆遠從香港搭機來到台南追星，這名周先生還表示韓國瑜在22日抵達香港的時候，他將會關店門到機場為韓國瑜接機，表達自己熱愛韓國瑜。

韓國瑜將在15日下午1點40分才會抵達麻豆幫謝龍介衝選前一波，不過一名來自香港的韓粉周先生，提前一個多小時就到麻豆，就在等待的過程當中，還跟老婆一起逛起現場的攤商，攤商知道他們來自香港，特別合照留念，周先生表示自己就是要用行動來支持韓國瑜，所以15日這一天特別從高雄趕到台南。

▲香港韓粉周姓夫妻搭機來台灣，韓國瑜出訪抵香港「生意不做」要接機

周先生說自己在12日就已經搭飛機到高雄，這幾天先逛了崗山之眼、愛河、六合夜市等觀光景點，都是搭計程車來逛，感受到高雄人特別熱情，他也非常樂意用「錢」來支持高雄、挺韓國瑜的高雄發大財，甚至這一次衝到台南也是要支持韓國瑜，不過記者問「沒有支持謝龍介？」，周先生表示「愛屋及烏」，所以他也支持謝龍介。

住在香港黃大仙的周先生是從事錢幣、紙幣收藏，平時有在開店，不過他特別強調自己在22日的時候連店都不開了，就是為了要親自到香港機場為韓國瑜接機，周先生表示說：「當天生意都不做」，就是要表達自己有多支持。