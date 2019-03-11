錢沒借到拿鐵棍砸車狂毆母女　惡男還嗆「會叫小弟來」

▲一名男子向友人借款遭對方拒絕，竟憤而上門砸車並毆打對方。（圖／CFP）

地方中心／綜合報導

宜蘭一名林姓男子向林姓女子借錢不成，半夜竟拿著鐵棍跑到對方家砸車，林女與其女聽聞聲響後，一同出門查看，卻遭到他持鐵棍毆傷，林男臨去前甚至還出言恐嚇，「沒關係，會叫小弟來」，嚇得林女惴惴不安。法院審理後，依毀損、傷害、恐嚇危害安全等罪，判林男應執行拘役110天，得易科罰金。

據了解，林男先前便曾因公共危險案件入監服刑，不料，服刑後竟仍不知悔改，因向林女借款不成，到對方住處前，用鐵棍怒砸林女家中的機車後照鏡、洗衣機、及休旅車擋風玻璃、左後車窗，導致對方的物品多處毀損。

林女的女兒發現後，隨即叫醒媽媽一同出門查看，此時，林男竟以鐵棍毆打母女倆，導致林女的女兒右前臂、左側肩膀及頭部都受傷，林女則是左大腿及左肩受傷。沒想到林男卻仍不罷休，離去前恐嚇林女，「沒關係，會叫小弟來」。事後林姓母女隨即報警，由檢察官偵查起訴。

林女向檢察官透露，與林男在數年前認識，當時對方沒有地方住，因此好心收留對方，前年底女兒才將對方趕離家中。

判決書指出，林男在接受偵訊時不否認有毀損及傷害犯行，卻矢口否認有恐嚇林姓母女，還辯稱「我有砸車子及打人，但是我沒有砸洗衣機，我都已經打人了，恐嚇幹嘛，我飯都吃不飽哪裡有朋友」，但此番辯解不被法官採信。

法官認為，林男為累犯，且恐嚇曾收留他的林女，足以認定其惡性重大，3人間的糾紛不循理性溝通，不僅毀損對方的車輛，更出手毆打，依毀損他人物品罪、傷害罪及恐嚇危害安全罪，前兩項罪名各判拘50天，恐嚇危害安全罪則判拘30天，應執行拘役110天，可易科罰金。

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