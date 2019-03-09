2屁孩搶正妹！談判破局竟在「高雄街頭」尬車互撞...玩起碰碰車

▲屁孩為了正妹爭風吃醋相約談判。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



地方中心／高雄報導

高雄岡山河堤公園8日凌晨3時許發生持棍砸車事件，民眾報案指稱公園有大聲的吵架聲，還伴隨著砸車、擦撞的「碰碰」噪音，非常可怕。警方立即出動20多名警力，共帶回江姓、李姓等6名男子以及一名許姓女子；初步了解，雙方是因為網路互相嗆聲，而相約談判。

警方指出，住在岡山區的李姓男子（22歲）與住在鳳山區的江姓男子（25歲）為了一名女子，在網路上互相嗆聲，事後雙方相約岡山河堤公園談判，並帶著朋友助陣。

▲黑車玻璃碎裂。



期間兩派人馬一言不和就開打，甚至持鐵棍欲砸車；一方見狀立即駕車離開，不料雙方竟在馬路上展開追逐，互相逼車、尬車造成擦撞、汽車損壞，簡直把高雄街頭當成了碰碰車的場所。

警方獲報後立刻趕往現場，分別帶回江男、李男、蔡男（23歲）、王男（27歲）、孫男（19歲）、陳男（19歲）以及許姓女子（19）；雙方經訊問後，皆互提傷害、毀損告訴，全案移請偵查隊偵辦。

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