「盧小小」收誣告起訴　「檢方未就此案開庭」反讓他無罪

▲法官認為，檢方未就此案開庭，所附證據難認王男出於惡意虛捏事實等，對於「誣告」的定義實屬牽強，因此判王男無罪。（圖為示意圖，與新聞事件無關／資料照／記者張曼蘋攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名王男在看守所向法院具狀告發新竹地檢署7名法警在候詢室內毆打及恫嚇他，因此遭到檢方依誣告罪嫌起訴。但法官認為，檢方未就此案開庭，所附證據難認王男出於惡意虛捏事實等，對於「誣告」的定義實屬牽強，因此判王男無罪。

王男因涉竊盜罪於2017年6月6日被解送地檢署，王男在地下一樓候詢室大鬧後，被制止後遭到法警控告恐嚇及妨礙公務，因此遭到法院判刑10個月。王男不甘心也反告黃姓法警等七人對她施暴，其中潘姓法警還對他比中指，犯了公然侮辱罪嫌，檢察官最後以簽分誣告案起訴王男。

在法院審理時，王男則否認誣告一事。法官勘驗監視器畫面發現，王男因借筆和要求代叫檢察官過來遭到拒絕，惱羞成怒下不斷爆粗口辱罵法警，手拍腳踹的踼候詢室玻璃門，因為不聽勸止才被多名法警合力壓制，最後法警合力將他上手銙抬到保護室，法警並無公然辱罵、毆打或恐嚇王男的言語或行為。

法官認為，雖然法警並未如王男所訴有公然辱罵、毆打或恐嚇，但由於按刑法中誣告罪是足以使人受刑事或懲戒處分，且「明知」是虛偽，還故意構陷的情形下才能構成。法官認為王男因遭壓制、移置過程誤會法警的動作，對其事實雖屬誇大但難以認定全屬惡意捏造，王男是否主觀上有「誣告」犯意，難認認定，最後判王男無罪，並於以澄清。