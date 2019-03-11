　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

迎親車隊國道追撞　新郎改搭小黃新娘竟遭求償50萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼結婚,婚禮,新娘。（圖／CFP）

▲結婚的大好日子竟遇上車禍，事後更被租車公司求償鬧上法庭，這對新人想必相當無奈。（圖／CFP）

地方中心／綜合報導

結婚是人生中的大事，2017年一名謝姓新郎向租車公司承租了3輛車作為迎娶車隊，從新北市南下苗栗迎娶吳姓新娘。途中租車公司蔡姓員工因沒保持車距，在國道上發生追撞，新郎只好改搭乘計程車完成迎娶，沒想到租車公司竟反向新娘求償50萬餘元。新北地院認為，事件主因是蔡男為保持安全距離，駁回租車公司之訴。

據了解，這對新人謝男與吳女向租車公司租了3輛車作為迎親車隊，計畫由新北市三重區經國道南下苗栗縣苑裡鎮完成迎娶流程，再返回三重宴客。前2輛車的駕駛皆由謝男的親友擔任，第3輛新郎所搭乘的賓士車，則由租車公司蔡姓員工駕駛。

前往新娘住處的途中，突遇前方內側與中線車道發生車禍，因此車隊只好減速往外側車道切出，但此時由蔡男駕駛的第3輛車卻因未保持安全距離，追撞前方車輛，導致車輛受損，但值得慶幸的是沒有釀成傷亡，但新郎只能退而求其次搭乘計程車前往苗栗迎娶。

判決書指出，事後租車公司主張，因車輛前後嚴重受損，維修費加上折舊費要39萬9139元，除此之外，車輛維修60天期間的營業損失也要10萬6550元，因此向承租人吳姓新娘求償50萬5689元。但吳女反駁，蔡男接受調查時曾稱，當時車速約100公里，與前車僅距離3公尺，可見沒有保持安全距離，租車公司應自負責任。

對此，法官認為，肇事原因是蔡男沒保持安全距離，且蔡男為受租車公司指揮、履行載送謝男到苗栗迎娶的契約義務，進而追撞造成車輛毀損，新娘並無責任，將租車公司之訴駁回。

【更多新聞】

「超正女醫」姊姊曝光！同為整外醫師曾赴韓演講　逆天美顏超吸睛

怪男超愛聞「台大男學生屎尿味」　連闖2次男廁狂吸解癮

開女臉友玩笑大頭貼P成裸照！害人妻離婚崩潰　求償66萬6666元

ET快訊
奔走3國「連殺11女」！他性侵斷頭女屍只因深信「妻子出軌」
到京都買醉！全店90度鞠躬「台灣來的恩人」　他淚：改變了一生
快訊／韓國瑜表態「做滿4年市長任期」　4月不領表參選2020

關鍵字：迎娶,車禍,車隊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／少女打耳洞慘住院10天「釣出高雄超正美女醫」　網全歪樓

16歲女學生疑遭男網友誘拐離家　失聯3天家人報警PO網求助

被爆開7女6男群交趴...色影師穆川申辯「拍藝術照」　檢打臉起訴

迷糊交警疑「喝茫」騎錯車　警局長震怒「大刀斬」連座罰

單親貧母賣麵包扛家「愛子自縊亡」 警暖心幫送最後一程

超扯！買中古福斯交車卻是福特　花蓮民眾求助桃消保官

2兒遭反鎖車內叫不醒　心急父打119...消防隊員破門救人

2男拒盤查開車衝撞　警轟5槍射爆輪胎！通緝犯只跑了5公里

狠師虐罰4歲童未見園方道歉　家長轟：政府是兒虐不斷最大推手

向調查官打聽特定人出入境個資　台商涉當共諜被起訴

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

超扯！買中古福斯交車卻是福特　花蓮民眾求助桃消保官

2兒遭反鎖車內叫不醒　心急父打119...消防隊員破門救人

2男拒盤查開車衝撞　警轟5槍射爆輪胎！通緝犯只跑了5公里

狠師虐罰4歲童未見園方道歉　家長轟：政府是兒虐不斷最大推手

向調查官打聽特定人出入境個資　台商涉當共諜被起訴

無視靈堂講習！劣司機6天被抓2次酒駕還上演「換位秀」

校長老師同吃桌菜沒事　豐原高中15學生疑染諾羅

台商夫婦遊浙江飯店大吵　狂夫「咬妻手臂」判賠15萬

迎親車隊國道追撞　新郎改搭小黃新娘竟遭求償50萬

他剔牙睡著「牙籤漂流體內9公尺」　發燒4天腹腔膿瘍！

因應資安風險　雲嘉嘉南四縣市智慧資安區域聯防

超扯！買中古福斯交車卻是福特　花蓮民眾求助桃消保官

中職／猿赴千葉戰羅德26人公佈　Eleven Sports轉播

比前兩年多6倍！川普要國會多撥「86億美元」建牆　民主黨狂喊NO！

躲過澎湖空難　畫家醫師徐克強畫韓國瑜家三個最紅的

空腹睡覺孩子反而長得比較高？

誤吞「巴克磁球」恐釀腸道缺血、穿孔　10月起列入應施檢驗商品

《Produce 101》第四季賽制有變！C位不只練習生投票選出

贈獎／大叔被「神」惡搞變成蘿莉戰將？　《幼女戰記 劇場版》超展開

4大場所7月起禁供塑膠吸管！　環保署：外帶改內用不罰

社會熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因..

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶..

PTT留一句感謝　台中男汽旅上..

台中男性侵女友求輕判：我品學兼..

下次燈要全關　人夫偷吃還寫日記

警尾隨拒檢轎車　毒男撞機車遭逮

酒駕菜販撞死婦　法院改裁10萬..

PTT貼文「幫我收拾一下」　男..

怎麼說走就走...女兒上吊死在..

舊十八王公廟土石滑落　賣肉粽夫..

宜蘭氣釀爆3死！竟因一碗泡麵

2男1女車內呼呼大睡飄出「一個..

樹林大塞車！毒犯衝撞　警5槍制..

更多熱門

相關新聞

5歲妹命危！媽祖收乾女兒秒甦醒

「拜託，誰能幫幫我，救救我孩子......。」一名30歲母親平日都會帶5歲的女兒到媽祖廟拜拜，結果一不注意，站在大門口玩的女兒遭到汽車猛撞，陷入重度昏迷送醫，但一直都沒有醒來；她著急地跑到廟宇，跪在地上淚求媽祖幫忙。沒想到，這份誠心感動了媽祖，願意收女童為乾女兒，結果這一收，女童奇蹟似地甦醒了。

軍人男友飆車撞飛！她毀容遭拋棄淚崩

停車場當馬路　10機車如保跉球瓶全倒

快訊／國1頭屋段7車追撞　3人傷

電梯坐2樓遭公審！她低頭求饒：出過車禍

讀者迴響

發燒話題

王金平 衣索比亞空難 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販農主豬棚性侵

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面