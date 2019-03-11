迎親車隊國道追撞　新郎改搭小黃新娘竟遭求償50萬

▲結婚的大好日子竟遇上車禍，事後更被租車公司求償鬧上法庭，這對新人想必相當無奈。（圖／CFP）

地方中心／綜合報導

結婚是人生中的大事，2017年一名謝姓新郎向租車公司承租了3輛車作為迎娶車隊，從新北市南下苗栗迎娶吳姓新娘。途中租車公司蔡姓員工因沒保持車距，在國道上發生追撞，新郎只好改搭乘計程車完成迎娶，沒想到租車公司竟反向新娘求償50萬餘元。新北地院認為，事件主因是蔡男為保持安全距離，駁回租車公司之訴。

據了解，這對新人謝男與吳女向租車公司租了3輛車作為迎親車隊，計畫由新北市三重區經國道南下苗栗縣苑裡鎮完成迎娶流程，再返回三重宴客。前2輛車的駕駛皆由謝男的親友擔任，第3輛新郎所搭乘的賓士車，則由租車公司蔡姓員工駕駛。

前往新娘住處的途中，突遇前方內側與中線車道發生車禍，因此車隊只好減速往外側車道切出，但此時由蔡男駕駛的第3輛車卻因未保持安全距離，追撞前方車輛，導致車輛受損，但值得慶幸的是沒有釀成傷亡，但新郎只能退而求其次搭乘計程車前往苗栗迎娶。

判決書指出，事後租車公司主張，因車輛前後嚴重受損，維修費加上折舊費要39萬9139元，除此之外，車輛維修60天期間的營業損失也要10萬6550元，因此向承租人吳姓新娘求償50萬5689元。但吳女反駁，蔡男接受調查時曾稱，當時車速約100公里，與前車僅距離3公尺，可見沒有保持安全距離，租車公司應自負責任。

對此，法官認為，肇事原因是蔡男沒保持安全距離，且蔡男為受租車公司指揮、履行載送謝男到苗栗迎娶的契約義務，進而追撞造成車輛毀損，新娘並無責任，將租車公司之訴駁回。

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