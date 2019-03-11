少女打耳洞慘住院10天「釣出高雄超正美女醫」　網全歪樓

▲高醫整型外科主治醫師賴昕隄。（圖／翻攝整外女醫 賴昕隄醫師）

地方中心／綜合報導

一名17歲少女打耳洞後還去玩水，左耳誘發耳軟骨膜炎，經高醫附設醫院團隊救治後，她住院10天才康復出院，不過，耳廓卻留下變形的後遺症。收治病例的高醫附設醫院整形外科主治醫師賴昕隄表示，少女就醫時左耳紅腫，自述幾天前去打耳洞，之後去戲水，接著就感到左耳發燙、疼痛，吃了一周抗生素，病況卻沒有改善。

賴昕隄說明，有可能是打耳洞器具不乾淨，或是打耳洞後疏於照顧，或在戲水時遭感染，經安排做清創手術等治療，少女住院10天才康復出院，但部分左耳軟骨已遭細菌吞噬，留下耳廓永遠變形的後遺症，日後恐只能透過頭髮遮掩，或動整形手術來改善。

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▲少女打耳洞後，左耳遭綠膿桿菌感染，右耳出現兩顆球型蟹足腫組織。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▼經高醫團隊手術後，少女除去蟹足腫組織。

另外，高醫整型外科主治賴昕隄亮麗的外型也讓網友看了全歪樓，記者目測身高170公分，一站出來就有模特兒架式的賴昕隄醫師，只肯透露自己未婚，被問到有沒有另一半，「不好說囉！」事實上，賴昕隄還是住院醫師時，撰寫的論文就已經登上全球頂尖的《新英格蘭期刊》，是一位與外表兼具的優秀醫師。

▲高醫整外醫師賴昕隄，在韓國瑜就職現場坐鎮救護站。（圖／記者王亞志攝，下同）

另外，賴昕隄醫師在家中排行老二，姐姐是高雄大同醫院整型外科主治醫師賴雅薇，另外還有一個仍在就讀大學的妹妹，其父親則是整型名醫賴春生。而她升任主治醫師，除了一般整型外科的稍燙傷、皮膚癌重建領域外，也跟隨姐姐的腳步，更專攻於乳房重建等女性整型領域。

▼賴昕隄醫師表現讓韓國瑜很驚豔 。（圖／記者吳奕靖攝）