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迷糊交警疑「喝茫」騎錯車　警局長震怒「大刀斬」連座罰

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▲迷糊交警疑「喝忙」騎錯車　警局長震怒「大刀斬」連座罰。（圖／翻攝新竹縣警局臉書）

▲新竹縣警察局長張榮興聞訊後震怒，認此事嚴重影響警方正義執法形象，下令懲處交通隊相關官警。（圖／翻攝新竹縣政府警察局臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警察局交通隊一名資深警員日前酒後錯將民眾未拔鑰匙的機車騎回家，警方經車主報案失竊後著手追查，驚覺這起烏龍認錯車事件的始作俑者是「自己人」。由於權管交通的員警卻涉嫌酒駕、侵占事件引起新竹縣警察局長張榮興震怒，除將當事員警送辦外，並以「連坐罰」撤換管理失職的交通隊長廖肇國、副隊長及組長等人。

新竹縣一名資深交警於2月20日晚間到新竹市與朋友聚餐小酌至清晨，酒後疑似恍神、意識困頓之際，在準備返家時看見停放路邊一台未拔鑰匙的機車，直接騎了就走，交警將機車騎回家中直接停放在位於地下室的停車場，然後就上樓倒頭就睡。

交警隔日起床後，也未想起前晚騎的機車不是自己的，機車就這樣一直停在交警家的停車場，直到新竹市警方接獲民眾報案機車失竊，經過濾監視器追查多日，才終於找到交警停在停車場的機車。新竹市警方追查嫌犯身分，才知道是隔壁縣的「自己人」，雖然彼此非常尷尬，但也只能公是公辦。這名交警見自家停車場停放的機車和原本自己的那台「不一樣」才驚覺闖大禍，雖解釋是因為認錯車，但仍因涉犯公訴罪，遭到函送。

交警辯稱，當天清晨因身體不適，一時將民眾的機車誤認是自己的，才一路騎回家停放，強調絕無酒醉、沒有酒駕情事。但新竹縣警察局長張榮興聞訊後卻是震怒，認此事嚴重影響警方正義執法形象，下令懲處交通隊相關官警。

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關鍵字：新竹市警局,新竹縣警局,交警,酒駕,侵占,騎錯車

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