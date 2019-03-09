高雄出現「深夜棒球隊」　有人被打到逃進西瓜田

▲高雄楠梓派出所9日凌晨，一連接獲2起通報，皆稱朋友遇感情糾紛前來助陣，警方持續調查2起案件是否有關連。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市楠梓派出所9日凌晨連續接獲2起通報，先是出現手持球棒的機車騎士，後來又接獲有人受傷逃進西瓜田，員警到場後見4名青少年握有3支棍棒，而後又在西瓜田旁見一台客車，車窗被砸破，駕駛從西瓜田裡倉皇逃出，警訪立即攔阻盤查，2起案件人接同樣表示，朋友遇感情糾紛被邀約助陣，警方目前先將所有人帶回派出所，調查2起案件是否有關聯。

警方先是在凌晨2時許接獲第一起通報，指楠梓轄內有手持球棒的機車騎士，員警到火車站附近逮捕4名青少年，4人騎乘2部機車並握有3支棍棒，立即攔阻並盤問吳姓男及同夥的3名男子，據其所述是朋友遇感情糾紛，因此被邀約助陣，警方依違反社會秩序維法法帶回派出所，且扣押其所持的棍棒。

未料，到凌晨3點多，警方又接獲第二起報案說有人受傷，到場看到西瓜田旁一台黑色小客車，車窗已被砸破，李姓車主從西瓜田倉荒跑來向警方求救，表示朋友疑似與他人有感情糾紛，相約談判，自己是前來幫忙朋友調解卻遭對方持不明物打破車窗，才逃進西瓜田造成多處擦傷。

李男背部受傷，側面也有被砸的痕跡，而他跟員警表示不向對方提告傷害，但警方已追查相關嫌疑人，要釐清其他共犯，並調閱周遭監視器畫面，將再深入調查楠梓攜帶棍棒的青年，是否和西瓜田砸車案有關聯；警方呼籲，民眾別因朋友義氣逞一時之英雄，事實管理自身情緒勿以身試法。

