　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

高雄出現「深夜棒球隊」　有人被打到逃進西瓜田

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄楠梓派出所9日凌晨，一連接獲2起通報，皆稱朋友遇感情糾紛前來助陣，警方持續調查2起案件是否有關連。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄楠梓派出所9日凌晨，一連接獲2起通報，皆稱朋友遇感情糾紛前來助陣，警方持續調查2起案件是否有關連。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市楠梓派出所9日凌晨連續接獲2起通報，先是出現手持球棒的機車騎士，後來又接獲有人受傷逃進西瓜田，員警到場後見4名青少年握有3支棍棒，而後又在西瓜田旁見一台客車，車窗被砸破，駕駛從西瓜田裡倉皇逃出，警訪立即攔阻盤查，2起案件人接同樣表示，朋友遇感情糾紛被邀約助陣，警方目前先將所有人帶回派出所，調查2起案件是否有關聯。

▲高雄楠梓派出所9日凌晨，一連接獲2起通報，皆稱朋友遇感情糾紛前來助陣，警方持續調查2起案件是否有關連。（圖／記者吳奕靖攝）

警方先是在凌晨2時許接獲第一起通報，指楠梓轄內有手持球棒的機車騎士，員警到火車站附近逮捕4名青少年，4人騎乘2部機車並握有3支棍棒，立即攔阻並盤問吳姓男及同夥的3名男子，據其所述是朋友遇感情糾紛，因此被邀約助陣，警方依違反社會秩序維法法帶回派出所，且扣押其所持的棍棒。

未料，到凌晨3點多，警方又接獲第二起報案說有人受傷，到場看到西瓜田旁一台黑色小客車，車窗已被砸破，李姓車主從西瓜田倉荒跑來向警方求救，表示朋友疑似與他人有感情糾紛，相約談判，自己是前來幫忙朋友調解卻遭對方持不明物打破車窗，才逃進西瓜田造成多處擦傷。

李男背部受傷，側面也有被砸的痕跡，而他跟員警表示不向對方提告傷害，但警方已追查相關嫌疑人，要釐清其他共犯，並調閱周遭監視器畫面，將再深入調查楠梓攜帶棍棒的青年，是否和西瓜田砸車案有關聯；警方呼籲，民眾別因朋友義氣逞一時之英雄，事實管理自身情緒勿以身試法。
 

ET快訊
夜闖廢棄眷村！直播主踏入「還願原型宅」..手立刻按他肩上
淡江大學女生宿舍有色狼！ 清大男「扮女裝」闖浴室偷拍
娶3000億賭王千金！小7歲未婚夫身家起底網驚：大學還沒畢業

關鍵字：高雄楠梓,感情糾紛,黑色客車,砸車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最後身影曝光！壯男「游700公尺」溺斃　全亞城市鐵人三項14年第一次

騙屋狂吸2.5億！求交保顧失智母和3歲幼女　法官：請她們來探監

幻想中了4億8000萬！　越南人妻持「玩具槍」彩券行領獎：給錢

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

超軟爛！妻加班養家卻被誣指SOD女主角　法官看不下去判准休夫

女大生獻初夜「辦公室全裸擁吻」全錄下　已婚老闆受不了跳樓自殺

移動貨輪Vs停泊軍艦…寧陽艦左舷甲版塌陷　海軍：將求償

債務糾紛引發槍擊　警匪追緝30公里火速破案　

高雄出現「深夜棒球隊」　有人被打到逃進西瓜田

「想看妹」！清大生穿裙戴假髮潛入淡大女舍廁所...偷拍蜜臀

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

福斯小鋼砲狠撞賓士越野G63　結局超慘網心疼：車子撞房子

移動貨輪Vs停泊軍艦…寧陽艦左舷甲版塌陷　海軍：將求償

債務糾紛引發槍擊　警匪追緝30公里火速破案　

高雄出現「深夜棒球隊」　有人被打到逃進西瓜田

「想看妹」！清大生穿裙戴假髮潛入淡大女舍廁所...偷拍蜜臀

影／面具男宣稱拍「上班不要看」　找潮牌店捐愛心結果...騙人的

東區髮廊沙龍待2年　櫃台小姐蠶食A走103萬元沒人發現

順手牽羊百元飾品要尋曾孫開心　阿嬤沒給成還吃官司

影／杜絕特種場所聚眾滋事　北投警分局長臨檢...附送逮通緝犯1名

信義區夜店擴大臨檢　分局長親帶66名警力掃蕩不法

北市警局長陳嘉昌「夜襲」酒店　數十位佳人排隊受檢...

北市高中職博覽會今登場　 69校設攤讓學生體驗技職「彩妝、電競、烹飪」

iOS12.2一組代碼洩密　間接證明7代iPod Touch「無劉海」Apple新機亮相

好聽話！媽一喊妹妹乖乖「看鏡頭」...網卻笑翻：長大是人才

「這群人」拋震撼彈：走出舒適圈！　宣布約滿…升格當老闆

哈登連40場飆25+　追平喬丹並列史上第4多

創造宜蘭好生活　植樹健走嘉年華活動

移動貨輪Vs停泊軍艦…寧陽艦左舷甲版塌陷　海軍：將求償

HVL／前國手簡佳慧任教練也在調整　內湖女排退景美拿第五

「450億股神」徐楓帥兒爆死會了！　大眼正妹女友遭起底

連珍羚柔道大獎賽封后　金牌挹注700分積分

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

社會熱門新聞

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4..

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

假失竊真詐保！惡男判1年半

才剛幫他慶生！姊返飯店見弟暴斃

鐵人爸游30分離奇死亡！死因出..

高市警局長深夜帶隊快打偵測　送..

金錢豹酒女為男友　遭灌醉撿屍

「叫床聲快沒了」外遇男裸奔躲捉..

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：..

生父後母聯手毒打17歲少女　囚..

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中..

破獲花蓮應召集團！受害女遭騙賣..

更多熱門

相關新聞

2屁孩搶正妹　談判破局竟在高雄街頭尬車

高雄岡山河堤公園8日凌晨3時許發生持棍砸車事件，民眾報案指稱公園有大聲的吵架聲，還伴隨著砸車、擦撞的「碰碰」噪音，非常可怕。警方立即出動20多名警力，共帶回江姓、李姓等6名男子以及一名許姓女子；初步了解，雙方是因為網路互相嗆聲，而相約談判。

男友幾乎天天要愛愛　她求分居遭性侵

男女感情糾紛　當街擄人

北投開槍說拍片　民眾：劇組呢？

不爽別人停家門口　惡鄰無影腳、棍棒猛砸車

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

23歲千金爆乳開奧迪！網紅揭黑歷史

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

減肥要吃澱粉！專家激推「8大好物」

假失竊真詐保！惡男判1年半

男童破傷風住院57天　帳單2500萬元

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

更多

最夯影音

更多

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面