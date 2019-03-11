邀天后鄧紫棋代言又惹議　網嗆：潘恆旭免月薪+1

▲高雄市觀光局長潘恆旭上任短短數月以來頻頻惹議。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／綜合報導

高雄市觀光局長潘恆旭上任後雖積極推廣觀光，卻是頻出爭議。日前有消息傳出，高雄市政府將邀請鄧紫棋推廣高雄觀光，但潘恆旭爆是因對方經紀公司開出天價代言費，才以破局收場，隨即遭對方公司打臉，表示沒接過邀約電話，引起熱議，有網友砲轟「請任何明星都要凹人免費，有種的話潘恆旭的薪水也免費，這樣高雄才能發大財」。

潘恆旭上任後可說是爭議不斷，先前因高雄金銀河燈會，有民眾到潘恆旭的臉書上批評「美學死當」等不雅評論，他爆氣怒嗆對方「你罷免我啊，四年後」；而後又碰上正妹網友在臉書留言「從眼神感覺他心術不正，鬼頭鬼腦的，看到他只想轉台」，他隨即在底下嗆聲「妳才心術不正呢」、「我看到妳也吐了」等語，再度掀起波瀾。

如今又因邀鄧紫棋到高雄一事，掀起網友討論。臉書粉絲專頁「只是堵藍」11日上午分享一張照片，狠酸「請任何明星都要凹人免費，有種的話潘恆旭的薪水也免費，這樣高雄才能發大財」，並表示「想要幫高雄賺大錢，麻煩市長跟市長派任的政務官，薪水通通免費..你們說好不好啊！！」

PO文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「最該免費的就是高雄市長本人，因為一直請假」、「一直叫別人免費代言，那妳自己薪水要不要捐出來，以身作則」、「省下來的薪水可以養貓熊」、「潘恆旭免月薪+1」、「老闆用員工可以免費嗎？高雄市政府財政困難，所以所有局處首長、市長薪水免費！等挖到石油再一次補回來！」、「人家不免費代言，就毀人商譽，這跟土匪有什麼兩樣？」

▲潘恆旭挨轟，網友要他把薪水捐出來。（圖／翻攝自Facebook／只是堵藍）

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