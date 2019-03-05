朋友想創業...他義氣借「46萬買車錢」相挺　5年後結婚收全新奧迪回禮

▲兄弟一生一起走，大陸就有個義氣借錢給朋友，結果最後對方事業成功，回送奧迪報恩的故事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸「十八腔」論壇近日有篇貼文受到網友討論，原PO分享自己的朋友A在5年前想自己創業開店，沒想到朋友B大方把要買車的10萬元人民幣借出，讓A感懷在心，雖然後來錢早就還完，卻在去年B結婚時送上全新奧迪車當賀禮，宛如「滴水之恩，湧泉以報」的真實版，讓網友們大誇有借有還，簡直「人間清流」。

▲只有B義氣拿出10萬人民幣相挺A創業（圖／CFP）



據了解，因為看到有人在論壇分享借錢不還，導致別人離婚收場的故事後，原PO深有所感，因為他回憶起了高中朋友的傳奇故事。他表示，當時朋友A想在浙江義烏開店創業，資金還缺10萬元，親朋好友都意思意思的借了一些，但都怕賠本不敢多借，危難之際，只有朋友B聽到這件事，轉身就把準備買車的10萬人民幣（約46萬台幣）直接交給A。

▲B結婚當日，A直接送上全新奧迪為賀。示意圖。（圖／翻攝自奧迪）



轉眼間5年過去，A早就事業有成當上大老闆，也已經把當初的10萬還給B了，但受過的滴水之恩他並沒有忘記，去年B結婚時，A竟送上全新奧迪作為賀禮，據悉全款付清至少要20多萬人民幣，讓原本開大陸國產吉利車的B鳥槍換炮，直接升級成豪華新車。

這段正能量故事曝光後，網友紛紛感慨大讚，「為什麼我碰到都是借錢不還的」、「這種好事看看就好，晚上就只能作夢了」、「為什麼我碰到都是借錢不還的」、「我也是，人跑了，找不到那個人躲在哪」、「人間清流」、「叫他趕快再借我10萬」、「懂得感恩的善良人」。