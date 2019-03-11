警伸援手助自縊兒後事　單親貧母淚謝：終於可送愛子最後一程

▲員警得知張母痛失愛子又無力負擔喪葬費，協助申請慈善團體補助，讓其送走愛子最後一程。（圖／記者陳玉翻攝）



記者陳玉／台中報導

罹患重度憂鬱症的張姓高中生，2月底留下遺書後自縊輕生，獨自扶養2子的單親張母，平日收入僅1萬餘元，痛失愛子又要面對龐大喪葬費，張母頓時不知如何是好；所幸第一警分局員警林志營得知此事，立即協助申請慈善團體補助，暫度難關的張母對於警方大力協助也不禁落淚稱「終於可送愛子最後一程」，頻頻向警方道謝。

警方表示，45歲張婦與丈夫離婚約7年，獨自扶養2子，分別為就讀高三長子及國三的次子，被區公所列為特殊境遇家庭，社工會定時探訪。未料，長子2年多前罹患重度憂鬱症，病情每況愈下，張婦才替長子辦理休學，2月初農曆新年期間，更帶著2子從屏東住處返回台中娘家居住，期望長子病情可以改善。

但長子仍於上月底留下遺書後自縊身亡，而平日靠著販售手工西點麵包維生的張婦，每月平均收入僅新台幣1萬餘元，面對長子龐大的喪葬費無法負擔，員警林志營得知後，轉介豐原區公所申請馬上關懷，另向神岡區通天宮主委許永欣、南清功德會、台中市友愛、善願等慈善團體申請補助，讓張婦順利送走愛子最後一程。

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