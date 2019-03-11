狠師虐罰4歲童未見園方道歉　家長轟：政府是兒虐不斷最大推手

▲家長在「靠北惡質幼兒園」臉書PO文及影片指出，4歲兒在幼兒園遭「特殊體罰」事件，引發關切。（圖／擷取自靠北惡質幼兒園畫面）

記者楊淑媛／桃園報導

遭家長在「靠北惡質幼兒園」臉書PO文指出，4歲幼兒在中壢一家幼兒園遭老師「特殊體罰」天天哭，反映市府超過半年，未見向園方開罰？中壢這家幼兒園11日表示，發生該起管教不當事件後，園方與老師除登門向家長道歉，並解聘該名老師，目前家長已提出告訴，進入司法程序靜待法官裁示，「該我們負起的責任，絕不推諉卸責」。

中壢這家幼兒園園長進一步表示，發生這次事件，她也深感遺憾和責無旁貸，曾擔任老師的她，也為身為人母，了解愛孩子的心，絕不會包庇該名老師而推諉卸責，未來會更加謹慎用心督導。市府教育局則表示，事發後，該局已稽查該家幼兒園，而家長已提出告訴，教育局將依司法結果做處理。

不過，該名家長於「靠北惡質幼兒園」臉書內文指出，他從沒要求賠償，希望政府及法律能給該有的公道，老師及園方公開道歉，但至今看不到園方誠意，老師更是一再狡辯，對社會局、教育局，甚至面對檢察官都還在自圓其說，老師對教育局說「我一直道歉，但是家長不接受」，我不知老師用什麼管道來道歉？

該家長亦奉勸各位家長，如發現孩子到幼兒園上課回家有異樣時，請相信自己的第六感，也請挑選幼兒園時，不要看環境好就認為是對孩子好。最重要的是老師，還有園長處理事情的態度。

據了解，該名家長是在10日於「靠北惡質幼兒園」臉書社群投訴指出，去年8月送4歲幼兒到中壢一家幼兒園上課，孩子連哭兩個月，每天說不要上課，經其向園方調閱2天監視器畫面，發現老師體罸幼兒惡行，雖向相關單位反映，迄今已逾半年，未見任何開罰行動，痛斥政府是兒虐不斷的最大推手！