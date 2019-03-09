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氣場真的好重要喔！野餐自帶法式光芒tips大公開

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▲野餐,郊遊,水果,西瓜。（圖／取自免費圖庫picjumbo）

▲為今年的第一場野餐想好風格主題了嗎？（圖／取自免費圖庫picjumbo、Pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

時序終於進入3月，花季一波波的開，也正式宣告春天來臨，對於熱愛野餐的人來說，「凍」在櫥櫃又快一年的野餐籃、野餐墊、精緻餐具，衣櫃裡的草帽和編織提袋，終於可以再派上用場！很多人以為「風格主題」就等於要「花大錢」投入各種裝備或飾品，其實不然！提供合適的派對場地，同時也擅長活動、空間策劃的國外網站《The Venue Report》，就清楚列出如何以14個超簡單步驟，揪閨蜜來場完美、營造「法式氛圍」的野餐！

Step 1. 幫「野餐派對」想個慶祝目的
「法式野餐」是種野餐風格，但如果能幫這次的野餐聚會找個慶祝理由，好友相聚起來一定也hen有感！最簡單的方式不如從朋友生日找起，或是想想最近誰換了新工作、誰提前達成了新年新目標、誰準備要告別單身成為最美新娘。如果真的想不到原因，慶祝姐妹們相識N週年也是可以啦！

Step 2. 選擇風景好的野餐場地
野餐不免要拍照，紀錄好友相聚的時光，所以選擇一個擁有好風景，又同時讓人心情放鬆的場地，最重要不過了。以台灣人的習慣來說，都市裡如果有一處茂盛草坪，就是超適合野餐的地方！像是台北大直美堤河濱公園，不只有寬闊草地，還有河濱水岸，享受春光正是時候！台中的草悟道和高雄的衛武營都會公園等，也都是方便野餐又好拍的熱門地點。

▲幸運,好運,女孩,野餐,快樂,開心,花。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Step 3. 入手精緻甜點
不管你是否有時間準備食物，都可能很難在有限的時間裡，端出超精緻美食。沒關係！好加在法式餐點在台灣很普遍，現在只要花一點錢，就能買到繽紛馬卡龍或是各式小巧可愛的水果塔、乳酪塔等，擺上餐盤、放在野餐墊上，一秒就有法國fu。

Step 4. 法式麵包超經典
如果想走樸實風，體驗法式隨性的野餐步調，那就選擇法式麵包吧！像是代表法國的長棍和法國人愛吃的可頌等，因為對法國人來說，麵包不僅美味，也容易取得、享用，另外也可以準備起司拼盤、堅果和甜鹹抹醬一起搭配，就是健康又滿足的野餐輕食。

法國長棍、麵包。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

Step 5. 當季水果不可少
平日裡法國人吃得簡單，法國女生的午餐更時常以沙拉、水果解決，加上台灣又是水果大國，準備起來一定比法國人還豐盛！法國人在野餐時帶上水果的另個原因是，和起司、葡萄酒等一起享用，就是不會出錯的美味搭配。

Step 6. 增添可愛細節超加分
誰說讓野餐看起來質感滿分，一定要花時間又花大錢？簡單準備幾張紙和麻繩，用電腦打字或手寫食物名稱，裝袋綁起來做成標籤，瞬間就有設計感，也充滿濃濃鄉村風，讓參與野餐的朋友都佩服你的眼光和idea！

Step 7. 飲料就準備粉紅酒或水果水
法國人的野餐必備品還包括了葡萄酒，以及近年流行的粉紅酒。若不考慮酒精飲品，也建議以簡單清爽的飲料為主，像是把檸檬、蘋果、莓果等水果切片，再倒入開水或氣泡水，就是看起來繽紛，喝起來口感酸甜清爽的解渴飲品！

Step 8. 備好音樂清單
在巴黎，不少野餐活動現場都會放起露天電影或音樂會，當然也有人會自行準備喇叭，選擇自己喜愛的音樂，沉浸在其中。如果想用音樂營造置身在法國的感覺，推薦像是香頌天后Edith Piaf的經典歌曲或輕快的爵士樂，讓野餐氣氛更悠閒、更有情調。

Step 9. 野餐裝飾超吸睛
風格野餐不一定要花錢買裝飾，家裡舒適的抱枕和亞麻野餐墊，風格簡約的餐具、盤子，都是打造清新、鄉村法式野餐風格的好用具。

Step 10. 舒適簡單的打扮
適當的裝扮也可以提升你的法式野餐質感！選擇亞麻、薄牛仔襯衫等春夏布料，搭配簡單綁起來的低調髮型，配上寬草帽，就能營造輕鬆愉快的野餐氛圍。

Step 11. 帶小孩或是毛小孩一起參加吧
帶小孩和毛小孩一起去餐廳聚會總是特別麻煩，野餐就是最合適的場合了。法國人喜歡帶著孩子和毛小孩野餐，讓他們盡情大笑、奔跑，不怕影響其他人。法國爸媽還會趁這個時候帶孩子玩起法國傳統遊戲，台灣的爸媽們不妨參考一下！

▲▼貓，狗，毛小孩。（圖／pixabay）

Step 12. 把木箱子翻轉變成桌子
家裡有木箱子嗎？簡單把它翻過來、鋪上桌布，就是能放置野餐食物的桌子，整體看起來很有法國市集fu！

Step 13. 木砧板讓食物更「好吃」
這幾年木砧板超夯，許多餐廳都會以木砧板取代餐盤，將美味的食物放置在上面，看起來更可口，也讓不少家庭紛紛效仿。今年野餐，別忘記帶著你家的木砧板，放上野餐的麵包和水果，感覺起來很「法國」，好友們拍照打卡後，還能被激起食慾！

▲▼餐點,木板,木砧板,木托盤。（圖／取自免費圖庫pixabay）

Step 14. 藤編野餐籃超有fu
「野餐＋法式主題」無論怎麼準備，絕對不能忘記的就是藤編野餐籃，不僅可以把各種食物統統裝一籃，提了就走，更能簡單滿足大家對於法式野餐的幻想！

喜歡做白日夢的你， 3/30（六）快揪好友、帶著寶貝寵物一起前往大直美堤河濱公園參加由ETtoday主辦的「2019好朋友野餐日」吧！當天不只會有聲林之王人氣七強見面會，更有萌寵市集、美容、健檢及好逛好買的質感手作創意市集等活動，還能盡情徜徉在春日陽光、草地、好音樂的絕美野餐情境中，放肆大做白日夢吧！

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