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野餐必備少女甜點！法式沙布列「2小時搞定」簡單照做超有巴黎fu

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▲▼法國甜點，沙布列，好時光，酥餅。（圖／橘子文化提供）

▲法國知名甜點店「好時光甜點店BONTEMPS」的經典甜點「沙布列（Sablé）」受到巴黎人喜愛，其實跟著家常食譜照做很簡單，野餐就帶上這道超吸睛甜點吧！（圖／橘子文化提供，下同）

消費中心／綜合報導

雖然最近的天氣還有點陰，但相信已經有人迫不及待備好用具，準備迎接出門野餐、被太陽曬得暖暖的好時光！說到好時光，身在巴黎的法國人第一個想到的，可能就是「好時光甜點店BONTEMPS」，這間由菲奧納（Flona）和文森特（Vincent Leluc）創立的店鋪是當地知名的五星甜點店，和店裡最讓客人難以抗拒的鎮店甜點「沙布列（Sablé）」。

沙布列是一種法式酥餅，單吃輕巧酥脆、奶油味圓潤不膩，有著百年歷史的傳統滋味！甜點店家如「好時光甜點店BONTEMPS」，還會把沙布列夾上奶油、搭配各種莓果，或是摻入榛果夾心等，做成超精緻甜點，帶來完全不同的美味體驗！

請繼續往下閱讀...

雖然「好時光」的沙布列配方只有店家自己知道，但在《60位法國甜點大師的招牌甜點》一書中，還是提供了法國家常的沙布列製作配方。跟著簡單步驟做好的沙布列，就是適合帶出門野餐的首選，如果再加上切片水果或藍莓、草莓，野餐籃一打開絕對讓姐妹們驚呼連連、秒拍照PO IG。現在就趁著4天連假，跟著甜點書練練手感，今年野餐季就能一展讓眾人羨慕的好手藝！


沙布列（Sablé）這樣做！

份量：約20個
準備時間：20分鐘
製作時間：15～20分鐘
冷藏時間：1小時

材料：
奶油（軟化）170克
糖粉 60克
麵粉 200克
鹽之花 1小撮

作法：
Step1. 將軟化奶油和糖粉放入電動攪拌機的攪拌缸中，用球狀攪拌器打發奶油。
Step2. 加入麵粉和鹽，充分攪拌至均勻
注意：麵糊不要攪拌過頭了。
小提醒：將麵團夾在2張烘焙紙之間，擀開，這樣麵團就不會黏住。
Step3. 揉成大小適中、厚度為0.5公分的麵團，冷藏1小時。
Step4. 用圓形切模在麵皮上切出圓形，用一種直徑更小的圓形切模在圓麵皮中間切出圓形小洞。
Step5. 將做好的麵皮放在鋪有烘焙紙的烤盤上，在烤箱中以160℃的溫度烤15～20分鐘即可。

▲▼法國甜點，沙布列，好時光，酥餅。（圖／橘子文化提供）

《60位法國甜點大師的招牌甜點：一次學會法國最具代表性甜點大師的拿手絕活，帶您一窺法國甜點的魅力》
作者：拉斐爾・馬夏爾
譯者：張婷
出版社：橘子文化
出版日期：2019/01/28
ISBN：9789863641384

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關鍵字：法國,法式甜點,野餐,2019好朋友野餐日,白日夢

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