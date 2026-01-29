▲日本控必刷神卡！國內日料現折10％、日本旅遊回饋最高11％。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

如果你嚮往日本的生活感，其實不必特地飛出國，在台北東區，從用餐、逛街到日常消費，就能體驗宛如置身日本的生活節奏，近年日系餐飲與選物品牌齊聚，形成獨特的「日系生活圈」，也讓不少消費者在日常消費中，找到貼近日式風格的選擇，想要完整體驗這樣的日系生活圈，有一張卡一定要隨身帶著，就是「聯邦吉鶴卡」。

東區的日本時光，往往從一頓熟悉的日式鍋物開始，像是Mo-Mo-Paradise 經典日系壽喜燒，主打肉品、蔬菜與飲料通通吃到飽，溫暖又有飽足感，成為不少上班族下班後放鬆、朋友聚餐的日常選項。

在消費優惠方面，民眾若於週一至週五在國內日系餐廳刷聯邦吉鶴卡，可享最高現折10％，再加上國內基本回饋，回饋幅度最高可達11％。包括涮乃葉、Mo-Mo-Paradise、燒肉Smile等多家人氣日系餐廳，用對卡真的差很多。

吃完飯，日系生活感繼續延伸，從日系風格編輯品牌 niko and ... ，到主打自然質感穿搭的studio CLIP，服飾與生活小物一應俱全，都是不少民眾日常逛街的首選，使用聯邦吉鶴卡於國內嚴選日系名店消費，最高可享5.5％回饋，無論換季添衣或採買生活用品，都能兼顧風格與荷包。

不僅在台灣好用，聯邦吉鶴JCB卡在日本旅遊時同樣具備高回饋優勢。日本旅遊相關消費最高可享11％回饋，指定百貨如NAMBA PARKS，回饋更上看18％。此外，自114年7月1日至115年6月30日活動期間，持卡人在日本境內搭乘指定大眾運輸，使用感應支付車資，還可享最高50％事後現金回饋，每階段每卡回饋上限1,000日圓。

業者指出，目前聯邦吉鶴卡已串聯全台超過50個日系品牌、700多家門市，從台灣吃日料、買日系選物，到日本旅遊購物與交通支付，一張卡就能全面應用，讓「日本魂」從台灣一路刷到日本，成為日本控不可或缺的消費神卡。

