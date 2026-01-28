　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

▲▼家樂福2026馬年福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福「2026馬年福袋」大年初一上午10點開賣，頭獎祭出「88萬馬年金條」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

金價近來創新高！家樂福「2026馬年福袋」祭出頭獎抽「88萬馬年金條」，福袋將於大年初一2月17日上午10點開賣，每袋售價198元，全台限量1.5萬份。這也是家樂福改名前，最後一次以「家樂福」品牌名義販售福袋。

▲▼家樂福2026馬年福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福2026馬年福袋，每袋198元，價值近500元。（圖／業者提供）

家樂福春節檔期「horse好事發生」即日起至2月24日登場，串聯量販、超市、線上購物與家速配等通路。其中最受矚目的焦點，就是「2026馬年福袋」刮刮卡大獎，頭獎將送出「88萬馬年金條」，成為話題亮點。

家樂福表示，「2026馬年福袋」將於大年初一2月17日上午10點開賣，全台量販與超市同步販售，每袋售價198元、限量1.5萬個。福袋內含熱銷食品，內容物價值近500元，並附1張刮刮卡，今年刮刮卡全面升級，100％中獎，不設銘謝惠顧獎。

▲▼家樂福2026馬年福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福2026馬年福袋獎項。（圖／業者提供）

家樂福「2026馬年福袋」刮刮卡獎項總價值超過230萬元，獎項內容如下：

◾頭獎：88萬馬年金條，1名。
◾貳獎：ed hardy行李箱（價值6,888元），5名。
◾參獎：ed hardy保溫杯（價值1,399元），10名。
◾肆獎：飛利浦沙龍級護髮負離子吹風機（價值5,320元），3名。
◾伍獎：RASTO RS62日系電顯真無線5.3藍牙耳機（價值1,090元），5名。
◾陸獎：無敵小棕保濕亮眼組（價值12,320元），1名。
◾七獎：花園系列小香禮盒（價值4,200元），1名。
◾即時獎：Inlove Caf’e美式咖啡，7,000名。
◾即時獎：家樂福20元購物金，7,000名。

▲▼家樂福2026馬年福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福也同步推出春節檔期IP「LULU豬×咖波」聯名加價購。（圖／業者提供）

除了福袋活動，家樂福也同步推出春節檔期IP聯名加價購。2月4日至2月24日，會員於量販、線上購物購買指定類別商品，消費不限金額即可加價購「LULU豬×咖波」聯名商品，包含靠枕坐墊、附提把保溫瓶、造型公仔磁鐵與手持風扇等。

▲▼家樂福2026馬年福袋。（圖／業者提供）

▲▼家樂福今年春節檔期也上架超過20款獨家與新品零食、餅乾與麵食。（圖／業者提供）

▲▼家樂福2026馬年福袋。（圖／業者提供）

年節採買方面，家樂福指出，今年春節檔期也上架超過20款獨家與新品零食、餅乾與麵食，涵蓋名店聯名與特色風味商品，提供消費者作為年貨與伴手禮的新選擇。

★全聯「2026馬年福袋」

全聯「2026馬年福袋」將於2月17日大年初一上午9點開賣，今年主打稀缺性，大幅降低福袋數量，讓頭獎中獎機率提高為去年的1.6倍。福袋合作美國戶外生活風格品牌「POLER」推出3款，售價600元至900元，每店數量僅約55個。

▼全聯新春福袋將於2月17日大年初一開賣。（圖／業者提供）

▲▼全聯新春福袋將於2月17日大年初一開賣。（圖／業者提供）

最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為「PORSCHE Macan EV」白色，市價約 367萬；以及「Mercedes-Benz GLA 180 摘星版」黑色，市價約190萬。

你可能想看

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

泡麵、冰淇淋「買1送1」！超商限時5天優惠　綠茶第2件10元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外洩　女子躺屋內
陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468
快訊／新名單！　4檔股「抓去關」
陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭
2男大生「噴飛水溝、掛鐵網」　鮮血直滴雙亡
中國下令　禁抖音團播主「過度美顏」
外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」　麥當勞致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

過年採買熱潮升溫！豐原太平洋百貨推新春福袋　中獎率達50％

從即時到持久　海芙電音雙波主打「長跑型年輕」

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

【廣編】從品牌愛用到成為代言人　簡嫚書攜手艾惟諾詮釋敏感肌的溫柔選擇

泡麵、冰淇淋「買1送1」！超商限時5天優惠　綠茶第2件10元

《愛情怎麼翻譯》高允貞掀「耳上時尚」　盤點耳夾式耳機熱銷清單

7-11推「戀愛兔、開心熊貓」周邊　隨行杯、絨毛抱枕毯都有

【廣編】復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶！金門高粱「袖珍時光寶盒」新春送禮氣派首選

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

過年採買熱潮升溫！豐原太平洋百貨推新春福袋　中獎率達50％

從即時到持久　海芙電音雙波主打「長跑型年輕」

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

【廣編】從品牌愛用到成為代言人　簡嫚書攜手艾惟諾詮釋敏感肌的溫柔選擇

泡麵、冰淇淋「買1送1」！超商限時5天優惠　綠茶第2件10元

《愛情怎麼翻譯》高允貞掀「耳上時尚」　盤點耳夾式耳機熱銷清單

7-11推「戀愛兔、開心熊貓」周邊　隨行杯、絨毛抱枕毯都有

【廣編】復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶！金門高粱「袖珍時光寶盒」新春送禮氣派首選

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

黑鷹撞客機67死！還原「駕駛艙第一視角」空難瞬間曝　根本閃不了

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468萬元

北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

遇過溫熱飲「大杯縮成中杯」超傻眼　網一喝50嵐驚嘆：良心企業

胡椒粉開封沒冰恐吃進致癌物！ 譚敦慈揭調查結果示警

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

【爬太快的困擾】霍諾德91分登頂台北101　賈永婕揭私下對話：不是有答應我嗎

消費熱門新聞

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

超商連續5天「買1送1」懶人包

海芙電音雙波主打「長跑型年輕」！

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

快訊／萊爾富開出頭獎發票！幸運門市曝光

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

超品日登場！9大過年必收「高顏值廚具」趁現在入手

7-11推「戀愛兔、開心熊貓」周邊　隨行杯、絨毛抱枕毯都有

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

更多熱門

相關新聞

遠百嘉義春節促銷，購物變幸運抽獎機會

遠百嘉義春節促銷，購物變幸運抽獎機會

萬物皆漲、但快樂不能縮水的時代，聰明消費就是新時尚，消費者也期望2026年可以馬力十足，迎接美好生活，加上嘉義市普發6,000元促進地方消費，遠百嘉義再度出招，即日起至3月4日推出「馬躍新春好運抽獎」活動，最高有機會把頭獎16,800元遠百商品券帶回家，讓購物不只是滿足需求，也成為驚喜連連的好運體驗。

家樂福開賣Pizza！6口味「10吋200元起」

家樂福開賣Pizza！6口味「10吋200元起」

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

彰化榮華慈善會辦捐血抽6千元黃金

彰化榮華慈善會辦捐血抽6千元黃金

家樂福要改名！網掀命名大戰「1名字被嫌爆」

家樂福要改名！網掀命名大戰「1名字被嫌爆」

關鍵字：

家樂福馬年福袋

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面