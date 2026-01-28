家樂福198元福袋「最大獎88萬金條」　大年初一開賣

▲家樂福「2026馬年福袋」大年初一上午10點開賣，頭獎祭出「88萬馬年金條」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

金價近來創新高！家樂福「2026馬年福袋」祭出頭獎抽「88萬馬年金條」，福袋將於大年初一2月17日上午10點開賣，每袋售價198元，全台限量1.5萬份。這也是家樂福改名前，最後一次以「家樂福」品牌名義販售福袋。

▲家樂福2026馬年福袋，每袋198元，價值近500元。（圖／業者提供）

家樂福春節檔期「horse好事發生」即日起至2月24日登場，串聯量販、超市、線上購物與家速配等通路。其中最受矚目的焦點，就是「2026馬年福袋」刮刮卡大獎，頭獎將送出「88萬馬年金條」，成為話題亮點。

家樂福表示，「2026馬年福袋」將於大年初一2月17日上午10點開賣，全台量販與超市同步販售，每袋售價198元、限量1.5萬個。福袋內含熱銷食品，內容物價值近500元，並附1張刮刮卡，今年刮刮卡全面升級，100％中獎，不設銘謝惠顧獎。

▲家樂福2026馬年福袋獎項。（圖／業者提供）

家樂福「2026馬年福袋」刮刮卡獎項總價值超過230萬元，獎項內容如下：

◾頭獎：88萬馬年金條，1名。

◾貳獎：ed hardy行李箱（價值6,888元），5名。

◾參獎：ed hardy保溫杯（價值1,399元），10名。

◾肆獎：飛利浦沙龍級護髮負離子吹風機（價值5,320元），3名。

◾伍獎：RASTO RS62日系電顯真無線5.3藍牙耳機（價值1,090元），5名。

◾陸獎：無敵小棕保濕亮眼組（價值12,320元），1名。

◾七獎：花園系列小香禮盒（價值4,200元），1名。

◾即時獎：Inlove Caf’e美式咖啡，7,000名。

◾即時獎：家樂福20元購物金，7,000名。

▲家樂福也同步推出春節檔期IP「LULU豬×咖波」聯名加價購。（圖／業者提供）

除了福袋活動，家樂福也同步推出春節檔期IP聯名加價購。2月4日至2月24日，會員於量販、線上購物購買指定類別商品，消費不限金額即可加價購「LULU豬×咖波」聯名商品，包含靠枕坐墊、附提把保溫瓶、造型公仔磁鐵與手持風扇等。

▲▼家樂福今年春節檔期也上架超過20款獨家與新品零食、餅乾與麵食。（圖／業者提供）

年節採買方面，家樂福指出，今年春節檔期也上架超過20款獨家與新品零食、餅乾與麵食，涵蓋名店聯名與特色風味商品，提供消費者作為年貨與伴手禮的新選擇。

★全聯「2026馬年福袋」

全聯「2026馬年福袋」將於2月17日大年初一上午9點開賣，今年主打稀缺性，大幅降低福袋數量，讓頭獎中獎機率提高為去年的1.6倍。福袋合作美國戶外生活風格品牌「POLER」推出3款，售價600元至900元，每店數量僅約55個。

▼全聯新春福袋將於2月17日大年初一開賣。（圖／業者提供）

最大獎祭出2台豪華夢幻車款，分別為「PORSCHE Macan EV」白色，市價約 367萬；以及「Mercedes-Benz GLA 180 摘星版」黑色，市價約190萬。