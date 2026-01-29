7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」16款免費下載　2/3起限時開放

▲7-11推出「OPEN!家族」拜年貼圖，16款免費下載。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

許多人在春節會傳貼圖拜年，7-ELEVEN迎接馬年將推出「2026 OPEN!家族賀新年」LINE貼圖，預計2月3日起至3月4日開放免費下載，集結OPEN、雪鈴兔波波、LOCK、小竹輪、條碼貓、PLEASE美眉等共16款。

▲此波貼圖角色，皆換上馬年Q版造型。（圖／業者提供）

7-ELEVEN自2020年起推出「OPEN!家族貼圖」以來，已累計10次主題、破千萬下載人次。今年再度推出「2026 OPEN!家族賀新年」LINE貼圖，包含OPEN、雪鈴兔波波、LOCK、小竹輪、條碼貓、PLEASE美眉等共16款，自2月3日11:00起至3月4日開放免費下載，貼圖可使用180天。

此波貼圖角色，皆換上馬年Q版造型，搭配「財源滾滾」、「金馬開運」、「大吉大利」等祝賀語，提供民眾走春、拜年使用。

▲還有應景的OPEN春聯、盒玩公仔、紅包袋、禮盒等多款商品。（圖／業者提供）

●OPEN!家族禮盒、公仔、紅包袋

除了貼圖，也推出多項IP周邊商品，包括「OPEN!馬年金箔紅包袋」、「OPEN!馬年春聯組（每套5張）」、「OPEN!馬年絨毛玩偶」與「OPEN!柿柿如意公仔」。

其中「柿柿如意公仔」延續盒玩形式，門市限量販售6款隨機角色，OPEN!家族成員化身柿子造型，搭配小春聯設計，數量有限，售完為止。

▲▼還有應景的OPEN春聯、盒玩公仔、紅包袋、禮盒等多款商品。（圖／業者提供）



另配合元宵節到來，7-ELEVEN自1月21日起推出「OPEN!福氣跑馬燈籠」，為馬年限定DIY手提燈籠，可拉著行走，主打親子與節慶應用。

OPEN!家族角色同步進駐ibon列印服務，推出春聯、春聯小貼紙、紅包袋與圖框明信片等商品，價格介於每張15元至30元不等，民眾可於設有ibon機台的門市隨印隨取。

▼7-11推出應景的OPEN春聯、盒玩公仔、紅包袋、禮盒等多款商品。（圖／業者提供）



此外，7-ELEVEN整合門市與數位服務推出年節優惠。自2月4日至2月8日止，推出「金馬開運Buy好年」活動，指定類別商品消費滿222元可立折20元，滿額另有加碼贈禮。

7-ELEVEN也攜手4大宮廟推出3款隨取卡、1款情人節隨取卡，面額1,111元，加碼贈送50元購物金與50點OPENPOINT點數，最高回饋約9%，並結合ibon提供近40間宮廟的線上點燈預約服務。

★全家

全家Fami!ce霜淇淋推出月底限時加碼，即日起至2月1日「2支55元」限時優惠，搭配期間限定「草莓優格」口味，以酸甜草莓果香搭上優格的清爽乳酸感，入口滑順、果香清新。無論逛街途中、餐後甜點或周末散步，都能在全台超過2,200間店舖來支霜淇淋療癒。

▲全家草莓優格霜淇淋即日起至2月1日「2支55元」。（圖／業者提供）

除此之外，全家近來推出6款開運鮮食，包括「蒜滷財運大吉腿油飯」、「福氣魚四喜開運便當」、「黃金雙層鱈魚招財堡」等，義大利麵品牌uno pasta還推出「辣味香菜雞肉義大利麵」與「香菜蝦蝦捲」，滿足香菜控的味蕾。

▲全家推出6款開運美食，再抽10萬元黃金。（圖／業者提供）

即日起至3月3日還推出「財庫永豐抽獎趣」，購買指定開運鮮食即可獲得抽獎券。頭獎為價值10萬元的開運黃金，另有永豐金證券股票禮品卡等獎項；會員分享指定活動連結，親友完成登入後可再獲抽獎券，最多可加碼3張。