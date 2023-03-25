0422春日趴／你的愛地球指數有多少？環保好禮等你抽~

▲快來參加測驗，抽ETtoday環保限定好禮喔（圖／活動小組）
活動小組／綜合報導
你知道4/22是什麼日子嗎？4/22是世界地球日，同時也是ETtoday好朋友春日趴!!快來測看看「你的愛地球指數有多少?」贈獎活動，邀請你一起來測驗!!一起增進知識，以具體的行動實踐愛地球~即日起至4/22（六）只要參與測驗，就有機會獲得ETtoday限定環保好禮喔!眾多可愛的環保小物，助愛地球的你一臂之力， 讓我們一起成為春日部地球防衛隊~
【你的愛地球指數有多少】測驗活動>>
◉活動時間：即日起至2023/4/22(六)23:59
◉活動網址：https://events.ettoday.net/app/picnic2023/quiz/index.php7
◉活動方式：參加「你的愛地球指數有多少」測驗活動回答問題，就有機會獲得ETtoday限定環保禮物喔！
◉獎品內容：春日趴限定環保提袋(共5名)、ETtoday限定環保餐具(共5名)、ETtoday環保釘書機(共10名)
◉得獎公布：2023/4/26(三)公布得獎名單
◉領獎方式：2023/5/5(五)23:59前 回覆活動小組。
◉領獎說明：
一、活動小組將於得獎名單公布後三日內，依照註冊會員時填寫之E-mail通知。收到通知後，5/5(五)前得獎者需以E-mail 回覆活動小組。
二、如因得獎者未詳實填寫資料導致無法通知或寄送者，或是逾期回覆，視同放棄獎品，將不補發或重寄，如經發現偽造資料，將立即取消領獎資格。
▲2023 好朋友春日趴將於 4／22（六）於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）
2023 ETtoday好朋友春日趴
時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），
捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）
捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）
■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！
■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！
■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！
■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！
■ 活動官網GOGOGO＞＞＞
■ 最新消息一手掌握＞＞＞
■ 精彩影音不錯過＞＞＞
讀者迴響