民生消費

走春送禮不只嗑瓜子！洽洽推「三款年節零食」精緻送禮、全家同樂一次搞定

▲▼洽洽香瓜子。（圖／記者周宸亘攝）

▲春節團聚首選！洽洽推出3款限定年節商品，從經典瓜子到養生堅果，滿足多元送禮需求，為新春團圓增添濃濃年味與福氣！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

對於台灣人來說，過年不只是一個節日，更是一種情感的總和。那種氛圍，是除夕夜裡圍爐的熱氣，是客廳傳來的熱鬧歡笑聲，還有茶几上不斷被填滿的零食盒。

在這個講究人情味的時節，如何挑選一份既能表達心意，又能照顧到對方健康與喜好的禮物，往往讓人傷透腦筋。今年，洽洽特別針對不同族群的需求，推出3款風格截然不同的年節商品，讓今年過年不只送禮送到心坎裡，更要把滿滿的福氣與話題帶進每一個團聚的時刻！

洽洽每日堅果禮盒｜懂生活的精緻首選

▲▼洽洽香瓜子。（圖／記者周宸亘攝） 

▲鎖定健康送禮潮！洽洽每日堅果禮盒採專業營養配比「3堅果+2果乾」設計，內附貼心湯匙不沾手，是年節優雅無負擔的質感首選。

洽洽推出「每日堅果禮盒」，主打兼顧營養風味與便利性，無論是送給女性親友、職場主管，或是平時有運動、健身習慣的族群，都顯得得體不失質感。

打開禮盒，內含兩罐堅果果乾組合，以「3種堅果＋2種果乾」的專業營養比例設計，選用強調「100%無添加」的核桃、杏仁、腰果，搭配紅葡萄乾與綠葡萄乾，層次分明、不易膩口，也能同時補充膳食纖維與多元營養。

貼心的是，罐內還附有專屬小湯匙，不僅方便控制份量，也能避免直接用手接觸。無論是過年在家追劇享用，或是年後在辦公室當作下午茶，都能給自己與家人一段健康補給時光！

洽洽四方納福堅果禮盒｜尊榮大氣的長輩最愛

▲▼洽洽香瓜子。（圖／記者周宸亘攝）

▲洽洽四方納福禮盒集結開心果、杏仁果、紫衣腰果、葵珍葵瓜子等4款人氣商品。

「洽洽四方納福堅果禮盒」象徵著招財進寶、福氣齊聚，年味十足！從外觀設計來看，紅金配色的禮盒大方穩重，提把設計方便攜帶，整體視覺充滿過年喜氣。禮盒內含堅果與瓜子組合，集結四款洽洽人氣品項，一盒就能滿足一家大小的不同喜好！內容物包含開心果、杏仁果、紫衣腰果，以及葵珍葵瓜子。

象徵「笑口常開」的開心果，自然開口、口感香脆，是過年茶桌上不可或缺的經典零嘴。嚴選美國產地的杏仁果，果仁完整、顆顆飽滿。禮盒中的一大亮點，則是較少見的紫衣腰果，嚴選越南黃金產區的大腰果，保留富含營養的紫色外皮，採精準低溫烘焙製程，保留腰果本身的奶香與酥脆口感，吃起來更清爽、不易膩口。葵珍葵瓜子則特別選用頂級赤峰品種，產量稀有且篩選標準嚴格，品牌也強調顆顆粒大飽滿，僅以食鹽調味，無添加香料、香精與防腐劑，是不少長輩指定的年節必備款。

洽洽好運袋＋新春驚喜贈品｜春節必備零食變身客廳裡的開箱小遊戲

▲▼洽洽香瓜子。（圖／記者周宸亘攝）

▲洽洽好運袋隨機贈送春聯、紅包袋、零錢包和造型瓜子髮夾等4款好禮，讓過年嗑瓜子也能充滿樂趣，一打開包裝就「馬上開運」！

洽洽好運袋內袋共30小包，香瓜子及焦糖瓜子各15包，獨立包裝，嘴饞不罪惡!各小包還能拼出過年吉祥話，洽洽今年不只想讓大家吃得安心，更要「吃得開心」！每一袋好運袋皆會隨機贈送一款新春限定小物，讓嗑瓜子的過程，多了一層期待感，瞬間變成有趣的開箱遊戲！

這次推出的贈品共分為四款，包含過年最實用的「紅包袋」，能為家中增添年味的「春聯」，小巧可愛的「零錢包」，以及最具話題性的「造型瓜子髮夾」。其中，造型瓜子髮夾以逼真的瓜子外型設計，風格幽默又吸睛，不少網友笑稱「抽到一定要戴上拍照」，也成為這次最讓人最期待的贈品！

購買通路 
洽洽堅果禮盒：全家、萊爾富便利商店 
洽洽好運袋：全聯、家樂福、愛買、萊爾富都能買到

01/27 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

洽洽年節零食春節送禮年貨採買瓜子香瓜子堅果果乾禮盒

