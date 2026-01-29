達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

▲達美樂「披薩體驗營」開放報名。（圖／翻攝達美樂臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

達美樂「披薩體驗營」即日起開放報名，小朋友可將親手做的披薩帶回家，還有證書、小禮物，每人399元。另外，必勝客也有「小主廚體驗營」活動，目前提供2場次，預計3月7日起陸續可線上登記。

達美樂「披薩體驗營」深受小朋友喜愛，不僅可以換上專屬圍裙、帽子變身小小店長，還可實際動手做披薩，完成後不只能把披薩帶回家，還有證書、小禮物等，建議年齡3歲至以上（或95公分以上）參加，活動時間約20至30分鐘。

業者也提供參與活動之門市，採預約制，須洽門市報名，先報到先安排體驗，每位399元，人數不足3人場次將取消。

▲必勝客有「小主廚體驗營」活動。（圖／翻攝必勝客臉書粉專）

另外，必勝客也有「小主廚體驗營」活動，且開放爸爸媽媽一同帶著小孩體驗，活動時長90至120分鐘，可親手揉麵團、製作比薩，結束後可獲得小主廚證書、優惠券、超值套餐及獨家贈品，建議3歲以上兒童報名參加，每位兒童費用369元、家長同樂費用299元。

根據目前官網顯示，僅有北投文化店可體驗活動，將於3月21日、6月20日舉辦，預計分別在3月7日、6月6日起可線上登記報名。