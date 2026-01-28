超商連續5天「買1送1」懶人包　零食、泡麵、民生用品5折起　

▲全家即日起至2月1日優惠，特濃美式、拿鐵任選2杯79元。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

月底省荷包，全家、萊爾富今（28）日起至2月1日，連續5天推出限時優惠，多項飲品、零食、泡麵等祭出「買1送1」或「買2送2」，其中全家77乳加濃巧酥「買2送2」、味王王子杯麵濃厚牛肉湯麵、31BR冰淇淋等「買1送1」。萊爾富也有零食、飲料「買1送1」。

★全家

全家1月28日至2月1日推出「會員限定」5天優惠，咖啡與茶飲同步促銷，Let’s Café大杯特濃美式、特濃拿鐵「任選2件特價79元」；Let’s Café經典冰磚拿鐵（大杯）則為「2件99元」。Let’s Tea芝麻糊（大杯、熱）祭出「第2杯10元」，2杯特價75元。

泡麵與飲品方面，味王王子杯麵濃厚牛肉湯麵祭出「買1送1」，單組特價49元；「光泉雞蛋豆奶」推出「買2送1」，3件特價40元。鮮乳部分，「牧場直送4.0鮮乳1858ml」單件特價169元。飲料有「可口可樂水蜜桃口味」與「葡萄王康普茶經典茶香」皆推出「買1送1」，2件特價35元。

零食與點心方面，「雙月花生點心麵」指定品項「任選買1送1」；「義美生機莓果堅果棒」推出「買2送1」，3件特價98元；「77乳加濃巧酥」為「買2送2」，4件特價40元；「麥提莎麥芽脆心黑巧克力」祭出「買1送1」，2件特價55元。

冰品同樣有優惠，「31BR冰淇淋」指定口味「任選買1送1」，2件特價99元；「盛香珍蔥蒜花生」推出「買1送1」，2件特價139元。

民生用品方面，「舒潔女性濕式衛生紙」祭出超狂「買1送2」，3件特價59元。

▼全家1月28日至2月1日會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

萊爾富1月28日至2月1日推出「限時殺5日」優惠，主打飲料、泡麵、民生用品促銷，多項「買1送1」。

飲料方面，濃韻日式綠茶、烏龍茶「任選第2件10元」；韓國樂天優格風味碳酸飲250ml，祭出「買1送1」。

泡麵與即食食品同步優惠，「農心爽口海鮮味烏龍麵」買1送1；「農心安城湯麵」杯麵享「第2件10元」，袋裝款則為「買1送1」。

民生用品部分，「靠得住日用懶人褲4片＋1件」單件特價49元。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）