　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商連續5天「買1送1」懶人包　零食、泡麵、民生用品5折起　

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家即日起至2月1日優惠，特濃美式、拿鐵任選2杯79元。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

月底省荷包，全家、萊爾富今（28）日起至2月1日，連續5天推出限時優惠，多項飲品、零食、泡麵等祭出「買1送1」或「買2送2」，其中全家77乳加濃巧酥「買2送2」、味王王子杯麵濃厚牛肉湯麵、31BR冰淇淋等「買1送1」。萊爾富也有零食、飲料「買1送1」。

★全家

全家1月28日至2月1日推出「會員限定」5天優惠，咖啡與茶飲同步促銷，Let’s Café大杯特濃美式、特濃拿鐵「任選2件特價79元」；Let’s Café經典冰磚拿鐵（大杯）則為「2件99元」。Let’s Tea芝麻糊（大杯、熱）祭出「第2杯10元」，2杯特價75元。

泡麵與飲品方面，味王王子杯麵濃厚牛肉湯麵祭出「買1送1」，單組特價49元；「光泉雞蛋豆奶」推出「買2送1」，3件特價40元。鮮乳部分，「牧場直送4.0鮮乳1858ml」單件特價169元。飲料有「可口可樂水蜜桃口味」與「葡萄王康普茶經典茶香」皆推出「買1送1」，2件特價35元。

零食與點心方面，「雙月花生點心麵」指定品項「任選買1送1」；「義美生機莓果堅果棒」推出「買2送1」，3件特價98元；「77乳加濃巧酥」為「買2送2」，4件特價40元；「麥提莎麥芽脆心黑巧克力」祭出「買1送1」，2件特價55元。

冰品同樣有優惠，「31BR冰淇淋」指定口味「任選買1送1」，2件特價99元；「盛香珍蔥蒜花生」推出「買1送1」，2件特價139元。

民生用品方面，「舒潔女性濕式衛生紙」祭出超狂「買1送2」，3件特價59元。

▼全家1月28日至2月1日會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富1月28日至2月1日推出「限時殺5日」優惠，主打飲料、泡麵、民生用品促銷，多項「買1送1」。

飲料方面，濃韻日式綠茶、烏龍茶「任選第2件10元」；韓國樂天優格風味碳酸飲250ml，祭出「買1送1」。

泡麵與即食食品同步優惠，「農心爽口海鮮味烏龍麵」買1送1；「農心安城湯麵」杯麵享「第2件10元」，袋裝款則為「買1送1」。

民生用品部分，「靠得住日用懶人褲4片＋1件」單件特價49元。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Toyz爆與篠崎泫「獄中登記結婚」　變台灣女婿重生
關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃
鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關
快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報
黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁
高雄「可疑男駕駛」落跑被逮：被攔怕了　警開15槍攔捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商連續5天「買1送1」懶人包　零食、泡麵、民生用品5折起　

《愛情怎麼翻譯》高允貞掀「耳上時尚」　盤點耳夾式耳機熱銷清單

7-11推「戀愛兔、開心熊貓」周邊　隨行杯、絨毛抱枕毯都有

【廣編】復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶！金門高粱「袖珍時光寶盒」新春送禮氣派首選

安太歲免排隊！線上祈福需求升溫　鹿港天后宮奪「點燈人氣王」

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」　限時第2件5折

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

爸爸送房害兒被罰錢？連續繼承屋噴百萬稅金？一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法｜地產詹哥老實說完整版 EP294

超商連續5天「買1送1」懶人包　零食、泡麵、民生用品5折起　

《愛情怎麼翻譯》高允貞掀「耳上時尚」　盤點耳夾式耳機熱銷清單

7-11推「戀愛兔、開心熊貓」周邊　隨行杯、絨毛抱枕毯都有

【廣編】復刻六十餘年歷代酒標、絕美金瓶！金門高粱「袖珍時光寶盒」新春送禮氣派首選

安太歲免排隊！線上祈福需求升溫　鹿港天后宮奪「點燈人氣王」

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」　限時第2件5折

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

OpenAI推出「Prism」免費LaTeX科學寫作平台　並內建GPT-5.2

醫收「橘色盒子」心跳漏一拍　妻詭笑：打開來看看

Toyz獄中結婚了！爆娶篠崎泫「變台灣女婿」最快11月出獄⋯1保障曝

霍諾德能挑戰爬101　鍾沛君揭Netflix是重要關鍵

超商連續5天「買1送1」懶人包　零食、泡麵、民生用品5折起　

最會說謊星座Top 3！第一名被抓包也不認錯　還怪別人想太多

明星賽沒得打沒關係！「中國約基奇」楊瀚森代表G聯盟打新秀挑戰賽

德州儀器Q1財測強勁　盤後漲逾8%

木村拓哉戴多焦點帥氣依舊、《葬送的芙莉蓮》聯名細節滿分　完整配鏡清單

龍千玉淚別曹西平「至今彷彿一場夢」

消費熱門新聞

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

快訊／萊爾富開出頭獎發票！幸運門市曝光

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

高允貞掀「耳上時尚」　盤點耳夾式耳機熱銷清單

超商連續5天「買1送1」懶人包

7-11推「戀愛兔、開心熊貓」周邊　隨行杯、絨毛抱枕毯都有

超品日登場！9大過年必收「高顏值廚具」趁現在入手

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」

蛋價連3漲「今起再貴3元」

更多熱門

相關新聞

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

財政部25日開出114年11-12月統一發票中獎號碼，而全家便利商店今（26）日公布，這期開出9組發票大獎，開獎店舖橫跨台北、新北、新竹、雲林、高雄及屏東，其中1千萬發票開出2組，一名幸運兒只花費49元就中獎。

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

快訊／萊爾富開出頭獎發票！幸運門市曝光

快訊／萊爾富開出頭獎發票！幸運門市曝光

超商周末優惠懶人包！7-11咖啡買2送2　全家氣泡水買1送1

超商周末優惠懶人包！7-11咖啡買2送2　全家氣泡水買1送1

超商聯名《超人力霸王》超過20款周邊

超商聯名《超人力霸王》超過20款周邊

關鍵字：

超商優惠全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

警連開15槍　轎車逆向拒檢還衝撞警員

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面