撕掉月光族標籤！達人教你逐步「減少支出」把省錢養成終身習慣

▲試著從生活中找到各種節約開支的機會，讓自己不再「月光光心慌慌」！（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

每到月底，就有一群月光族看著戶頭心慌慌，其中有不少人平常會把「省錢」掛在嘴上，但實際付出行動的卻寥寥可數。人家常說「由儉入奢易、由奢入儉難」，享受的過和樸實的過，都是一種生活習慣，對於真正懂得節省支出的人來說，「省錢」也是一種習慣問題，當做得愈多、愈久，省錢這件事也就愈來愈容易了！

美國《TheStreet.com》網站刊出自由撰稿人Brian O'Connell的文章，Brian整理出從每天、每週、每月甚至到長期的「省錢概念」，不少理念也適合台灣人參考。不想再讓錢長腳跑走，就要不怕麻煩做好計劃，並且學會控制自己的慾望，畢竟省錢就等於為自己存下資金，日後如果有急需，生活也不會因此大受影響。

每天這麼做

1. 計畫一天吃飯日用的開銷

提前計畫一天的購買行為，往往可以避免在「吃東西」上面花太多錢，例如臨時跑去超出預算的餐廳吃好料。

2. 停止每天買咖啡

戒掉每天買咖啡的習慣，如果工作場合允許，不如就準備一個小咖啡壺和咖啡粉，自己泡比較省。

▲自己動手煮咖啡，享受悠閒氛圍的同時也比每天買咖啡還省錢。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

3. 自帶午餐上班

前一天就準備好隔天上班要吃的午餐，而不是一週五個工作天，每天中午都外出覓食。這樣一週下來可以省好幾百塊。

4. 堅守「24小時原則」

這是很多人逼自己省錢的方式之一。當你在實體或網路商場發現喜歡的東西時，先不要急著放入購物車結帳，而是要給自己24小時（甚至更多），再回頭看看自己是否真的需要這項商品，或喜歡到非買不可。經過這24小時的「等待」，我們的購買心態可以從「需求」轉成「需要」，一旦認清楚這個東西其實「並不需要」，就可以輕鬆把它從購物車拿走，省下一筆開支。

每週、每月這樣做

1. 52週存錢法

最近很夯的52週存錢法，也在這裡被提及。Brian是以1美元開始「定存」，不過以台灣人的習慣來說，可以試著第1週存10元、第2週存20元…以此類推，存到第52週520元，累積起來就有13,780元。如果想存多一點，每週以多50元的規律存錢，第1週存50元、第2週存100元、第3週存150元，一年下來就有68,900能運用！

2. 取消有線第四台

如今影音串流平台，如Netflix、愛奇藝，都是許多人電腦、電視必備APP，如果自己平日不常看有線電視，或許可考慮忍痛取消。

每年甚至長期的省錢計畫

1. 削減沒有必要的費用

和取消第四台的道理雷同，例如想想自己真的需要每個月1000多塊的健身房會員資格嗎？現在網路平台有不少APP，可以依據你的需求排出適合的運動組合，在家裡鍛鍊身體是不是也不錯？

2. 把意外收入或獎金存起來

對中發票或收到這個月的業務獎金了嗎？如果你有專屬的儲蓄帳戶，請立刻把它們轉過去，沒有的話也不要動到這筆錢，畢竟沒有規定你一定要花掉這筆意外收穫呀！

▲不要因為一時高興，而花掉原本可以讓帳戶數字再進一位的進帳獎金。（圖／pixabay）

3. 刪除各個購物網站的優惠通知

准許網站寄給你優惠通知很容易，但這往往就是掉入錢坑的開始，包括用信用卡在網路刷卡購物後，多數系統也會跳出「自動儲存信用卡資訊」的要求，這些都是為了吸引你未來再度消費。刪去優惠通知跟信用卡紀錄～不要因為愈來愈方便的消費模式，讓你不自覺花掉更多錢！

4. 找親朋好友來當影音串流平台帳戶的分母

如果你手中有影音串流平台帳戶，記得不要懶，一定要詢問親友是否一起分享帳戶、分擔每個月的費用，畢竟有些帳戶可以允許多人同時在線收看，正是幫自己省錢的好方法！