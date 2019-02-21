世界最硬食物刨出的0.1cm薄片　成就日本醬油老舖的百年濃醇香！

▲輕柔的柴魚片就是從鰹魚做成的鰹節刨製而來，是日本廚房裡不可少的調味。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

0.1公分薄片的威力有多強？一千多年前，日本天皇因崇尚佛教、保護農耕等原因而頒布禁肉令，日本人便把料理精力集中在魚身上，除了生吃、烤煮，還發展鹽醃、乾燻等手法，人們也開始在乎湯頭的提鮮，甚至帶起醬油發展。看似普通的鰹魚，不論生吃或烘烤後吃，都是日本老饕的最愛，古人更發明用熱氣、煙燻製法做成「鰹節」，質地像木頭、有「世上最硬食物」稱號的鰹節，不只封存鰹魚美味，刨出的薄片瞬間就能為醬油或湯頭增添鮮度！

繼前年金萬醬系列首支商品「湯淺金萬醬油」席捲台灣主婦界，東森購物再次與傳承百年、榮獲日本全國醬油品鑑會優秀大賞的「高田醬油」，合作推出「高田金萬醬鰹魚醬油」。其中的美味靈魂「鰹魚」，不只嚴選來自鹿兒島枕崎的野生初鰹，更費心以四百年前濟州熊野浦漁夫古傳烘乾法，將一尾尾鰹魚製成日本料理界的夢幻逸品「枕崎鰹節」。

枕崎鰹節的製作過程相當繁瑣。首先，在2～5月捕獲野生初鰹後先急速冷凍保鮮，開始製作時再以低溫解凍，並除去頭尾、內臟，取下3大魚片，以攝氏90度高溫燉煮2小時，讓魚肉凝固，同時讓鮮味隨著凝結的蛋白質完整保留在其中。後續還要經過柴火烘乾、燻香，再屑除表面焦油、修整形狀。最後重頭戲是在鰹節上噴灑黴菌，靜置發酵後再日曬，反覆3次耗時約120天，才能成就這份高級美味。「高田金萬醬鰹魚醬油」更特別講究0.1公分的刀工，以鰹節刨成的輕柔薄片調製醬油，注入最精華的清甜鮮味，以此醬油烹調的料理，不管在香氣或口感上，都顯得更有層次！

▲黴菌讓人避之唯恐不及，但鰹魚卻必須經過「發霉手續」才能成為鰹節，賦予料理獨特香氣與鮮味。

引進日本最後清泉「四萬十川」，精挑九州大黃豆、北海道小麥以傳統古法釀造的高田醬油，添入鮮香鰹魚風味，這瓶匯聚大海大地精華的「高田金萬醬鰹魚醬油」，在2/21（四）22：40～23：20於東森購物台第47頻道獨家首賣。以正宗枕崎鰹節為原料的鰹魚醬油，不再只是日本廚房必備的調味逸品，在東森購物引進下，在台灣就能輕鬆入手，從此不論沾煮滷拌，一秒就能為料理增添勾人食慾的和風滋味。