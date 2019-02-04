繪本是孩子的專利？走一趟「童里」 異國作品讓大人也著迷！

▲熟悉法國繪本的「童里繪本洋行」負責人林幸萩，除了限期特展選書，也在書店常設法文繪本，每個月會有15～20本法文新書上架。（圖／記者萬玟伶攝，下同）

消費中心／綜合報導

想到「繪本」，許多人接著往下想的場景，就是爸爸媽媽帶著小朋友一起讀可愛故事本。在台灣，繪本長期以來被視為兒童、青少年讀物，其實繪本不只有童趣可愛的風格，像是在歐洲，就有許多以成熟語彙搭配藝術插畫的繪本作品，非常適合在不同人生階段的大人們，向內探尋一些感悟或療癒自己。台灣就有許多熱愛繪本的成人讀者，更有人牽起連結，把各國精緻、獨特的繪本帶入台灣，帶大人重新走入繪本世界！

曾任職信鴿法國書店十多年的林幸萩，在書店認識了歐系繪本，從接觸到喜歡，兩年前成立「童里繪本洋行」，原本在網路世界與愛書人分享各國繪本資訊，並幫喜愛國外繪本的小眾讀者購書。去年偶然在古亭捷運站附近，發現相當適合讓讀者與實體繪本接觸、熟悉的小店。不管在白天晚上都散發著柔軟暖光的「童里」，就這樣座落在巷弄中，以嘗試突破框架，跨界、跨齡的可能性和貼近生活的方式，帶大人小孩輕鬆讀繪本。

▲書店中島的選書，都需經過2～3個月的準備、採買、編寫中文資料介紹，才能完整將繪本的動人之處介紹給讀者。

推開「童里」大門，眼前的中間展區，每隔一到一個半月就會更換選書，主要展出的是頗費心思才得以採購的出版品，例如葡萄牙、義大利、德國或韓國等進口書。目前，林幸萩介紹給讀者的是「暗黑系繪本」，不只畫風詭譎，議題也黑暗，例如經典故事「藍鬍子」、「驢皮公主」等，帶有連續殺人和不倫等情節。但這類故事在國外畫家的筆下，細節繁複精細、藝術價值高，因此也是許多讀者收藏的目標。

▲不只是繪本！有讀者把特色繪本帶回家後，更把它們當做藝術品展示。

「國外繪本的表現方式也很多元，除了一般在台灣也常看到的立體繪本，國外更發展螢光、拉頁、卷軸等特色繪本。」出版品千里迢迢從國外送來店裡後，林幸萩更要花心思一一看過、著手翻譯、寫文字介紹，目的就是為了更加縮短讀者和這些外文繪本的距離。「我們做外文書是買斷的，相較於中文書店多了庫存壓力，所以在選書上就需要更加謹慎，選購進來的書也是我們很喜歡、也有把握可以掌握書本內容和特色，才能對應到讀者、牽起連結。」

年後的選書主題是「手工書」，預計列出日本、韓國、法國的手工書，形式包括手工絹印、手工凸版印刷等。3月開始也將推出每個月2次的讀書會，特別針對當時展出的書籍，邀請講師和有興趣的讀者一起閱讀、交流。

▲童里推薦1>> BARBABLÙ 藍鬍子（圖右，無字繪本、書末附有義大利文故事）／890元

作者是旅居義大利的墨西哥繪本家，林幸萩介紹，這位作者很擅長使用文藝復興時期的建築元素、衣服紋飾，畫面有他的手繪，也有拼貼和電腦後製，許多細節也藏在裡面，每次翻閱都會有不同發現。

▲童里推薦2>> 德國柏林獨立出版 捲軸書：Lise et Lou -小紅帽改編 (法文版)／1,180元

全長11公尺的捲軸畫，是德國柏林出版社獨立印刷、手工裝訂的超特別繪本！有別於翻頁的繪本，這個小紅帽故事以無中斷插畫呈現，故事也重新詮釋，讓人看到經典的另一種幽默面貌。

童里繪本洋行

電話：（02）2391-8676

地址：台北市大安區潮州街15號（古亭站6號出口，步行5分鐘）

FB：童里繪本洋行Maison Temps-Rêves