民生消費

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花　林心如在台引領「與時光逆行」風潮

▲▼醫美,鳳凰電波,原廠,探頭,拉提,專利,文獻,膠原蛋白,林心如,與時光逆行。（圖／業者提供）

▲與時光逆行的林心如近來在IG曬出國中青澀嫩照，在網路上掀起熱烈討論。

消費中心／綜合報導

隨著顏值經濟持續升溫，非侵入式、修復期短的醫美療程已成為現代人保養首選。近來也有市調顯示，有高達88.1%的民眾偏好非侵入式的漸進式調整，其中更有83.4%的電音波消費者曾經選擇鳳凰電波，穩坐台灣人心中的電波霸主地位，鳳凰電波已超過 500 萬有效見證，成為消費者年度投資的必備緊膚療程之一。

林心如曬國中嫩照掀話題　凍齡秘密武器引起關注

林心如最近在IG曬出國中青澀嫩照，立刻在網路上掀起熱烈討論！不少網友驚呼她49歲外貌幾乎沒變，凍齡程度堪稱「逆齡代言人」。她也分享心法：「我們要與時光逆行，必須與時光逆行。」一句話引發網友關注她凍齡保養的秘密武器鳳凰電波，再度推升鳳凰電波的社群討論熱度。

▲▼醫美,鳳凰電波,原廠,探頭,拉提,專利,文獻,膠原蛋白,林心如,與時光逆行。（圖／業者提供）

立即緊實長效持久　奠定電波王者地位

媒體市調指出，有83.4%的電音波消費者曾經選擇鳳凰電波，並有立即緊實、長效持久、改善膚質等三大特點，讓鳳凰電波成為台灣人心中的No.1電波，更在全球超過五百萬有效見證。鳳凰電波之所以能獲得高度信賴，關鍵在於其深厚的技術底蘊。卓越皮膚科兒科王筱涵院長指出，鳳凰電波是目前美國FDA認可並最早使用的單極電波，擁有超過70項專利及80篇以上的國際醫學文獻實證。

▲▼醫美,鳳凰電波,原廠,探頭,拉提,專利,文獻,膠原蛋白。（圖／院所提供）

▲卓越皮膚科兒科王筱涵院長指出，美國正宗「鳳凰電波」擁有超過70項專利與國際文獻實證。

王筱涵院長進一步解釋，鳳凰電波搭載了獨家的「AccuREP®」專利技術，這是市面上其他仿效者無法複製的關鍵。該技術能讓每一發能量都精準傳遞，確保能量可以確實傳輸到皮膚深層，達到真正的膠原蛋白作用，而與其他電波不同，它不只是暫時性的收縮，它透過「3D容積式全層加熱」，讓治療範圍涵蓋真皮層、皮下組織、纖維中隔甚至筋膜層，可幫助全層次且大範圍膠原蛋白與彈力蛋白收縮重組。

愛美不怕痛！鳳凰電波獨有冷卻減痛技術　舒適又安全

許多民眾擔心電波的高熱能會造成疼痛或燙傷，對此，王筱涵院長生動地比喻，鳳凰電波的治療過程就像「冰心麻糬」：外冷內熱 。

「人體表皮只要47度以上就可能會燙傷，但治療目標溫度需達到皮下60度左右。」王筱涵院長說明。而鳳凰電波擁有優異的冷卻系統，能將表皮溫度控制在45度以下，保護表層肌膚，同時讓深層組織接受足夠熱能。這種科技不僅大幅降低痛感，更讓術後皮膚表面無傷口，民眾治療後可立即上妝、保養，不影響日常生活，這也是其廣受歡迎的主因之一。

眼周與輪廓線救星　一年一次保養新哲學

根據市調，台灣民眾最在意的老化問題前三名分別為：嘴邊肉、臉部細紋及眼皮鬆弛 。鳳凰電波不僅獲得美國FDA與台灣衛福部（TFDA）的雙重認證，更是少數在FDA認證中明確列出可治療「上下眼瞼（眼皮）緊緻」的儀器 。

針對治療頻率，王筱涵院長分析，不同於韓國醫美文化傾向「分次、頻繁」的低功率保養（如每3至6個月一次），台灣消費者更適合「年度治療」的高效保養方式。鳳凰電波因能量穿透深且續航力足，施打後約1至3個月可見膠原蛋白新生，第6個月效果達到高峰，且效果通常可維持一年以上 ，這都是來自於台灣醫師以專業治療為出發，更在意深度治療高效持久的「青春儲值」作用。

▲▼醫美,鳳凰電波,原廠,探頭,拉提,專利,文獻,膠原蛋白,林心如,與時光逆行。（圖／業者提供）

近八成民眾求「桃花運」　認明「原廠認證診所」成正貨關鍵

有趣的是，調查數據顯示醫美已非女性專利，男性消費者佔比達44.2%。此外，高達77.3%的受訪者表示，進行醫美是為了「提升桃花運」及自信心 。

然而，隨著市場需求大增，非法假貨也隨之流竄。日前警方破獲不肖業者利用「改造機台」與「回充探頭」牟利 。王筱涵院長嚴肅表示，回充探頭如同被改造破解的二手耗材，能量輸出極不穩定，可能導致無效甚至燙傷風險 。所以為了保障自身權益，王筱涵院長呼籲消費者在療程前除了確認是否為原廠認證診所，唯有認明正貨與官方LINE親掃探頭，才能在安全的前提下，享受科技帶來的美麗紅利。

▲▼醫美,鳳凰電波,原廠,探頭,拉提,專利,文獻,膠原蛋白,林心如,與時光逆行。（圖／業者提供）

12/07 全台詐欺最新數據

有民眾指控粉絲數逾40萬的網紅洪洛妍非法仲介到上海跨境醫美，但術後發生問題，鬧出多起糾紛，受害者求助無門。對此，衛福部部長石崇良表示，在國內當醫美仲介本身就是違法行為，會請衛生局嚴查。

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

