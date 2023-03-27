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野餐零食帶什麼好？網購揭吃貨最愛　小包裝熱賣攜帶方便

▲▼營養師教野餐飲食。（圖／Unsplash）

▲春天最適合外出踏青，假日也常見許多人在公園野餐。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

舒適溫暖的春天是最適合外出踏青的季節，現在一到週末假日，到公園野餐的人變多，不少爸媽帶著小孩或是三五好友相揪，找個地方坐下來享受著春日暖陽好時光，一邊聊天玩耍、一邊拍美照，同時不忘帶上小點心來解嘴饞，像是三明治、甜甜圈、馬卡龍、蛋糕這類輕食，好看又吃又好拍，而簡單方便好攜帶的小包裝零食也很受歡迎，尤其網購一鍵下單輕鬆準備好，更是省時省力。

好天氣出門野餐或是到郊區露營，帶什麼食物去是門學問，挑選撇步也反應在消費通路上，東森購物網就觀察到，外出方便易攜帶食用的小包裝、手抓食物、常溫易保存類與健康低熱量等零食受到消費者喜愛，例如站上熱賣的堅果組合，除了美味營養無負擔，一包可以吃到多種口味，大人小孩能夠一起享用，盛香珍、萬歲牌兩大熱銷品牌都有出量販盒，特別推出獨立小包裝設計，不只帶了就走十分便利，而且份量剛好，不怕一打開就吃不完。

東森購物網熱賣零食（圖／翻攝自東森購物網）

▲獨立小包裝堅果帶著走很方便，在東森購物網熱賣，站上目前也主打「零食起意」活動集結各式零嘴、果乾。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網熱賣零食（圖／翻攝自東森購物網）

想找準備起來不麻煩、適合大家外出時帶著分食享用的零嘴，東森購物網集結小泡芙、煙燻特濃乳酪絲、阿根廷野生手撕魷魚條及酸甜可口的泰國還魂梅等各式各樣零食、果乾，主打「零食起意」活動推薦吃貨們，部分品牌買再享優惠，聯華食品3件88折、盛香珍&華元2件5折、自然優全館66折，4/5～4/11指定零食下單再送東森幣20%回饋。

春天郊遊說走就走，除了在大自然中來一場野餐樂，不想跑太遠的話，也可以揪全家大小或朋友參加「2023 ETtoday好朋友春日趴」，這次活動將於 4/22（六）在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」登場，活動地點位於建國玉市旁，距離捷運忠孝復興站步行僅需要8分鐘即可抵達，當天邀請到多組人氣歌手帶來演出，現場還有好玩有趣的市集攤位、手作 DIY 課程、實境拍照打卡裝置、寵物市集等，絕對讓你從早玩到晚。

▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲2023 好朋友春日趴將於 4／22（六）於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

2023 ETtoday好朋友春日趴
時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約 8 分鐘（建國玉市旁）。

■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！
■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！
■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！
■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！
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▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲臺灣當代文化實驗場 C-LAB 周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約 8 分鐘；忠孝新生站步行約 10 分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

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