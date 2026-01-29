李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

▲男神柯震東與女神李多慧也為了開春求好運首度同台合體！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

開春不只要求好運，更要美得出鏡，把好運穿在腳上！《NB好事轉運站》限時登場

新年求好運可不只是一般人的心願，這次男神柯震東與女神李多慧也為了開春求好運首度同台合體！新年想改運？別只會衝廟宇，現在全台最有「正能量」的朝聖之地就在《NB好事轉運站》！New Balance迎接新年驚喜快閃打造的好事轉運站，把大家對工作、戀愛、生活的期待，通通變成好拍又好玩的互動裝置，還有趣味籤詩可以抽，為新年寫下亮眼開局！柯震東與李多慧也穿上近期話題焦點的NB全新鞋款ABZORB 2010和204L，以超帥、超美的CP感造型登場。活動現場更是玩瘋了，不僅大秀甜萌感十足的拜年舞蹈，還加碼吉祥話繞口令接力，透過超具感染力的笑容將新年祝福親自傳遞給粉絲，讓整個轉運站瞬間充滿歡樂的開運氣場！

柯震東、李多慧出席穿搭解碼 把新年祝福穿上腳

這股渲染全場的歡樂能量，不只在趣味互動裡發酵，也悄悄藏進了柯震東與李多慧的穿搭語彙中。透過精緻的層次感與俐落線條，將新年祝福穿在腳上，率先示範「新年有好運」的開運穿搭。

柯震東以棕色羊毛毛呢外套搭配淺色丹寧褲，在粗獷與細膩間精準拿捏都會街頭感。腳下的 「曠原棕」2010完美融入整體大地色調，豐富的麂皮與網布層次，為粗獷的丹寧注入一絲工藝質感。這雙鞋具備ABZORB中底的紮實穩定，讓他即便在現場走訪各個互動關卡、和粉絲合照，也能保持從容且穩健的節奏。對他而言，新年換上一雙對味的鞋，就像隨身配戴一只穩住氣場的「行走御守」，讓新年每一步都更篤定、穩定前行。

而李多慧則用更靈動方式把祝福穿進日常。她以NB棒球外套內搭白色短版上衣，小露腰線展現俐落身形，下半身搭配深色百褶裙，展現率性與俏皮的一面；腳踩具備70年代復古律動感的NB 204L，俐落的薄底線條讓腿部比例更顯修長，和裙裝的律動感相互呼應，一眼看去就像自帶「好感系濾鏡」。她把新年的心願放在「自在」這件事上，穿得舒服、動起來不受拘束，笑容和揮手也就更真誠，腳下的204L彷彿一份輕盈的隨行祝福 ，讓她在邁步間自然吸引到爆棚的人緣。

兩位用不同風格完美示範「穿上NB 好事成雙」 —— 新年換上新的鞋，不只換上新造型，更像是給自己一個專屬於的開春儀式，穿得好看、腳步走得穩，新的一年自然就朝好事悄悄走近。

連明星們新年也在穿：用NB 204L和2010打造「好事成雙」穿搭公式

穿上新鞋是一種對自己的新年祝福，腳下這份儀式感自然也成了明星們的開運首選。不僅柯震東與李多慧兩人愛上，盤點過去一年幾乎演藝圈時尚明星人腳一雙。先是從韓國國民天后IU、人間洋娃娃的韓星張員瑛，再到台灣時尚圈像是許久未見的張鈞甯、高圓圓、Melody、楊祐寧與許瑋甯這些演藝圈公認的時尚標竿都同樣被這兩雙「好穿又好搭」的神鞋圈粉，今天就來看看明星們的私服示範，如何將新春造型從鏡頭前一路延伸到質感生活中！

國民老公楊祐寧以「曠原棕」NB 2010把復古輪廓穿出當代態度，鞋身層次感自然中和上半身亮色的視覺重心，讓大學T也能多一點質感。另一套選上了「大地棕」NB 204L搭配帶中式細節的紅色外套與長褲，修長線條順勢拉長身形比例，把年節喜氣變成剛剛好的點睛，走春也能帥得很從容。

氣質女星許瑋甯則把NB 204L穿成兩種氣質：第一套用「柔霧粉」204L搭配深紅大學T，甜度跟俐落完美平衡，還有十足的新年氛圍；第二套換成年度代表色的「雲舞白」204L搭配巴恩風外套與短裙，氛圍立刻轉成學院系冬日節奏，隨手一穿就狀態極佳。

2010與204L之所以成為明星們新年也在穿的焦點，不只因為造型有記憶點，更因為好穿、好搭，能把「開春好運」穿得更像自己——讓每一步都帶著自信，也把祝福穩穩踩在腳下。

新年好事自己創，穿上NB讓好運每一步都靠近

從信義區街頭熱鬧的《NB好事轉運站》，到明星腳下的204L與2010，New Balance將開運氛圍帶入每個人的新年日常。無論是換上經典有型的2010出遊走春，或踩著俐落優雅的204L優雅赴約，當你以舒適與自我喜好為標準，就是在替自己按下「刷新鍵」，讓好運隨行每一步。

這份祝福不僅停留在腳下，走進門市更有滿滿的儀式感！除了購買指定鞋款還加碼限量「扣住好運配飾包」，讓吉祥符號點綴你的新年戰靴外，消費滿額還能參加超人氣的「好運繩結」手作DIY、打造專屬開運小物，搭配超萌登場的NB造型吊飾「N寶」，為復古輪廓注入俏皮靈魂，讓新的一年好事成雙。

這個過年，與其在社群上看著別人的戰利品心動，不如親自走進《NB好事轉運站》全台巡迴站點，抽一張上上籤，把願望說出口；再到 NB 門市試穿那雙最像「新年版自己」的 2010 或 204L，讓好事一路跟著你走進新一年的每一步。

《NB好事轉運站》活動資訊

台北｜信義香堤廣場1/30-2/1

高雄｜漢神巨蛋廣場2/6-2/8

台中｜新光三越廣場 2/13-2/15

台南｜奇美博物館 1/29-2/23

更多新年活動詳情 ➡️ https://bigcc.cc/ZBJHDS