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讓我繼續放空！做白日夢享「5大好處」　減少壓力、激發創意還能提升記憶力

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▲▼思考,想,休息,放空,發呆。（圖／免費圖庫pixabay）

▲還在把「做白日夢」視為不事生產的壞習慣嗎？你可能已經錯失許多提升自己的機會喔！（圖／示意圖／pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

雖然「白日夢」長期被冠上負面形象，但在緊繃的生活裡，短暫脫離現實也是一種小確幸！每次從白日夢醒來後，總會有罪惡感嗎？現在有國外研究發現「即使你在放空，大腦還是在努力工作！」現在就來看看國外網站《MNN》列出哪些做白日夢的優點！

白日夢可以……
1. 提升你處理複雜心理問題的能力
從小到大，你都時常被提醒要「集中注意力」嗎？現在科學家研究顯示，和寫作業、整理筆記等被認為重要的工作相比，看起來很浪費時間的白日夢其實一樣重要！
過去科學家認為，大腦分成外部、內部注意系統，想要做事、解決問題，就要充分啟動外部大腦，實現以目標為中心（例如寫作業、做報告）的思維，並同步關閉內部的神經網絡（像是不能放空、做白日夢）。但現在康乃爾大學的研究人員發現，當外部系統和內部系統一起啟動，表現反而會變得更敏銳，大腦也會愈用愈聰明，同時還能提升處理複雜問題、情緒的能力。

2. 提升你的「智力」
小時候曾經因為學校的智力測驗，而覺得自己資質平庸嗎？別擔心，你有可能比測驗結果還聰明！傳統智力測試偏重數學、邏輯等方向，紐約大學心理學教授斯科特・巴里・考夫曼便建議擴大智力列表，包括「自發性」的認知能力，像是直覺和直觀，這些都是只有在我們思緒漫無邊際的時候（有點像是做白日夢、不經太多思考的過程）才能得到的直接想法。
不過考夫曼提醒，訓練直觀、直覺、做白日夢不一定能幫你科科都拿100分，但擁有這些能力、特質，以及同步提升自我覺察的能力、對事情和他人的理解力、加強個人特質，你就有可能比個性外向的朋友更成功、更能實現你的夢想。

請繼續往下閱讀...

3. 讓你更有創意
如果你特別容易走神、精神不集中，其實不必太在意，因為這世界上跟你一樣的人很多，像是頂尖的科學家或文學家，往往也是「善於做夢」的人！
美國科學家近年探討「做白日夢」跟「提升創造力」的關聯，他們發現比起不眠不休，想努力用各種方式完成作品的人，心態放鬆、隨意，放任自己無意識、隨手寫字或塗鴉，反而能高出40％的創造力！研究結果認為，把自己思緒淨空，不被現實邏輯限制，反而是打開創意大門的關鍵。

4. 有助於放鬆和減少負面壓力
目前關於「如何利用做白日夢來放鬆心情」的研究並不多，但「做白日夢」和其他讓心靈平靜的方式，例如冥想、圖像引導、催眠一樣，都擁有讓大腦短暫休息的類似效果。
一旦大腦休息放鬆，我們可以暫時忘記煩心事，心率和呼吸慢慢和緩、不再緊繃，心理和生理的壓力就會同步減輕，甚至降低高血壓和頭痛發生的頻率，增進身體健康。

▲呼吸,冥想,放空,打坐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

5. 增強工作記憶力
有時候白日夢初醒、還沒把注意力抓回來以前，思緒難免有點遲鈍，但研究顯示，白日夢不是記憶殺手，反而還能增強工作記憶。研究人員發現，當我們放空、思緒飄渺的時候，大腦還是會繼續作業，在不知不覺中增強記憶力。
在學生時期，大家可能都有過，長時間專心念書反而「愈看愈忘」，這時候稍微讓大腦休息、放空一下，反而可以讓大腦慢慢地把這些海量的資訊儲存起來。

原來分心、放空、做白日夢看起來很廢，但卻是我們成長生活中的必要養分，「休息是為了走更長遠的路」對大腦來說應該也hen有道理。下次當你發現自己努力過頭了，不妨暫時拋下工作，給自己一點做白日夢的時間！

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關鍵字：白日夢,做夢,壓力,2019好朋友野餐日

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