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文青一日遊！先訪5間「質感小店」再逛「台灣燈會」　網讚：直衝屏東很可以

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▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--奧山工作室。（圖／記者湯興漢攝）

▲你有多久沒有南下屏東了呢？近年市區冒出許多質感小店，每間都有自己的故事和獨特個性，等著遊客造訪！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

2019台灣燈會落腳屏東，也讓遊客重新發現南國之美！其實現在的屏東不只有燈會，這幾年在各方人士努力下，有返鄉青年創辦質感小店，原本廢棄的老舊日遺眷村群也進行大規模修復，進駐的獨立書店與原民選物店都成為在地文化亮點。不少人一逛之下才發現，只排一次旅行根本不滿足，決定下回揪不到閨蜜也要來！因為南國獨有的悠閒氛圍，也適合一人慢旅行，靜下心來沉澱自己，探索生活或旅行的意義。

不知道來屏東要逛什麼、只知道台灣燈會的你別急，現在就follow多數網友的玩法，跳下火車、客運後，走路或租台Pbike，先把市區裡的優質小店逛起來，夜幕低垂再賞元宵燈會，不浪費任何一秒重新認識屏東的機會！

1. 微光・幸福感 鄉村手作料理 
來到屏東先用一頓好料理，迎接一天滿檔的行程！推開木門，迎面而來的鄉村風用餐環境，讓旅人一秒放鬆。店內裝潢都由喜愛木工的老闆和老闆娘設計施工。老闆笑說「自己做的難免有瑕疵，但希望客人能感覺到手作的溫度」。

店內早午餐主打拼盤形式，主食、溫沙拉、甜點等合為一盤分量超大，讓在乎身材的女生直呼「不行」。但仔細一看，拼盤食材都是以新鮮蔬果烹調，每天推出3種沙拉醬也讓客人自行斟酌取用，一份吃完滿足不飽足，還會覺得相當清爽。

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--微光幸福感。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--微光幸福感。（圖／記者湯興漢攝）

▲來到「微光」一定要挑選窗邊的位子，徐徐微風吹著窗簾，南國陽光灑在身上，拍照不用打光都超有fu！

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--南國青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

老闆運用屏東檸檬、東港海蝦、恆春洋蔥，以及來自台灣各地的當季蔬果，設計每一季菜單，主食、沙拉醬、甜點等也會推陳出新，讓每次光顧的客人都能吃到不同餐點，最終目標更希望落實「吃在地、食當季」的飲食概念。


▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--微光幸福感。（圖／記者湯興漢攝）

▲細心架設的裝潢和妝點餐桌的小物，讓店內每處風景都好好拍。

電話：（08）751-7550
地址：屏東市建民路17號

2. 阿西冰店 
曾經是屏東市最大市場的「西市場」，現在不論從外頭看或是實際走在裡面，滿滿都是沒落的痕跡，但隨著「阿西冰店」進駐，老市場終於有了活潑亮點！老闆阿西笑說自己喜歡吃冰，加上過去身材較胖，因此決定開一家注重健康的冰店，也希望吸引年輕人作夥來市場創業。

店內冰品是不加鮮奶油的雪酪，口味以水果為主，奶類口味則是向萬丹酪農買生乳再自己煮，避免乳化劑等添加物。首次來冰店的客人，阿西多會推薦「甘蔗檸檬」，對甘蔗有著特殊情感的他解釋，甘蔗是製糖原料，糖業又見證屏東的興衰，所以不管賣得好不好，冰箱永遠有位子留給這個屏東的滋味，也推薦外地人一嚐！

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--阿西冰店。（圖／記者湯興漢攝）

▲面對有選擇障礙的客人，親切的老闆阿西（左）不只會幫忙推薦，還會幫有拍照打卡需求的客人搭配對比色系。

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--阿西冰店。（圖／記者湯興漢攝）

▲冰店背景就是傳統市場，坐在這裡吃冰的衝突感，讓人覺得特別有趣！

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--阿西冰店。（圖／記者湯興漢攝）

▲水果口味約有7～8成原料是來自屏東，花生和芝麻口味也是向一間潮州老店購買原料製作，每一口滋味都很屏東、很台灣！

電話：0909-789-498
地址：屏東市和平路300號

3.南國青鳥 
最近在IG打卡到翻的屏東景點，一定有這家「南國青鳥書店」！在台北有2處基地的青鳥書店，去年底在屏東縣政府邀請下進駐，一樓做為書店，二樓則有孫立人將軍過去定居在這裡的歷史照片與文字。

書店開幕前，這裡曾做為餐飲與展示空間，書店成立後，不曾光顧的在地人都被吸引而來！執行長蔡瑞珊認為，屏東在台灣文學史上佔有重要地位，過去漢人、日本人和原住民的互動，也是在地重要歷史，因此書店特別把講述屏東的書擺在最顯眼的前方位置，後頭一整排則是台灣文學類別，不管屏東人或遊客，都可以在閱讀或參加講座的互動中，更了解這裡的歷史樣貌！配合燈節舉辦的南國生活閱讀節，除了系列講座，3/2、3六、日兩天還有文創市集和音樂表演，看燈會前不妨先來這裡感受藝文氣息！

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--南國青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲和洋式兩層建築被樹木植栽簇擁，不管從哪個角度拍，都是滿分美照！

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--南國青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲書店空間主要以白色和米色調氛圍呈現，靜靜找個位子坐下看書，享受不被打擾的閱讀時光。

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--南國青鳥。（圖／記者湯興漢攝）

▲來到「南國青鳥」不能錯過書店精選的書籍，店長推薦張大川攝影集《大川大山》，每張照片都是從屏東出發，用鏡頭忠實紀錄台灣樣貌，彌足珍貴；醫師作家陳耀昌的小說《魁儡花》則講述曾發生在恆春的羅發號事件，重現原住民、閩南人、客家人甚至西方國家等族群之間的衝突與協調。

電話：（08）732-1882
地址：屏東市中山路61號

4. 春若精品咖啡 
鑽研咖啡幾十年的老闆，因緣際會租下這間荒廢老屋，最初計畫裝潢，卻在整理過程中發現，這棟日式老房雖然有多處損毀需要補強，但在鋼筋、檜木的支撐下，整體結構還是很完整，近年老屋轉型正夯，但老闆笑說自己的想法很單純，「房子好不容易交到我手上，把它弄壞就是我的罪過了。」

店內黑板寫滿來自台灣與外國的咖啡種類，常態品項會保持30種左右。店裡每月還會辦一次品嚐會，一次端出多種咖啡分享交流，不少客人的咖啡味蕾因此被打開，這間老屋是在地人的秘密基地，也吸引一票來自高雄、台南的粉絲。不喝咖啡的人來到這裡，可試試來自屏東大花農場的玫瑰花茶、手工甜點，再把老屋裡裡外外逛一遍，屋頂樑柱、老式鐵窗都很值得一看！

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--春若咖啡。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--春若咖啡。（圖／記者湯興漢攝）

▲沒鑽進巷弄都不知道住宅區竟然藏了這麼一間老屋，坐在庭院啜飲咖啡，舒服得就像是回到鄉下的阿嬤家。

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--春若咖啡。（圖／記者湯興漢攝）

▲老闆推薦的藤枝咖啡以中淺焙呈現，帶有花果香，口感也很乾淨。自家甜點師製作的蛋糕，主要選用無抗生素的土雞蛋、有機糖和日本熊本麵粉，不強調過多花樣，自然質樸的味道就是春若的甜點個性！

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--春若咖啡。（圖／記者湯興漢攝）

▲架上的咖啡都是老闆親手烘焙，上了癮的客人回家前必帶好幾包。

電話：0968-758-310
地址：屏東市天津街6號

5. 奧山
屏東市區的日遺眷村群密度相當高，其中的「勝利星村」在修復後開放招商，終於在今年一月迎來了開幕店家「奧山」！原民文化是屏東發展的重要一環，過去遊客必須到三地門、霧台等地，才有機會接觸，分別來自苗栗和屏東德文部落的林晨意、杜岱蓁就決定在市區開設原民選物店，把屏東台24線部落的工藝品和獨特食材從山上搬到山下，讓遊客貼近真正的原民文化，而不只有片面刻板的印象。

整理好的空間除了擺放選物商品，還另闢用餐區和包廂，木造建築加上後院綠地，瀰漫濃濃和式氛圍，完全就是耗費手機記憶體的攝影美地！肚子餓的話，推薦以魯凱、排灣族特有的芋頭粉烹煮的「巴魯蓋飯」，雖然被嫌賣相不好，但每個客人還是「口嫌體正直」吃到精光，畢竟是來到這裡才能吃到的獨家美味！

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--奧山工作室。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--奧山工作室。（圖／記者湯興漢攝）

▲擺放課桌椅、植栽的門口與風格質樸的後院，都讓愛拍照的客人眼睛一亮。

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--奧山工作室。（圖／記者湯興漢攝）

▲部落髮帶是店內超搶手的品項之一。

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--奧山工作室。（圖／記者湯興漢攝）

▲月桃葉對對魯凱、排灣族來說，是與生老病死息息相關的生活素材。「奧山」特別設計手作體驗課，帶客人簡單以月桃葉編成獨特手環，實際了解原民手工藝的精緻與不易。

▲▼屏東熱帶農業博覽會活動--奧山工作室。（圖／記者湯興漢攝）

▲去部落必嚐的小米酒，在這裡是以特調方式呈現，養樂多的酸甜與來義古樓部落釀製的小米酒超搭！顏色緋紅的則是以霧台阿禮部落釀製的紅肉李露特調。

電話：0963-421-367
地址：屏東市永勝巷4號

建議大家看台灣燈會的同時，一定要多預留時間、安排個小旅行，到屏東在地的質感小店走走，一定會讓你愛上屏東！

2019台灣燈會在屏東
時間：2/19～3/3
燈區：屏東市、東港鎮、大鵬灣
燈會資訊請見： https://2019taiwanlantern.taiwan.net.tw

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關鍵字：屏東,台灣燈會,勝利星村,眷村,早午餐,獨立書店,原民,精品咖啡,冰店,西市場

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