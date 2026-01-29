　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

外送平台刈包年銷1億元　尾牙季訂單增3成「台南人最愛」

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開最熱門開運美食。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

年末尾牙季，foodpanda觀察發現，象徵錢包滿滿、財源滾滾的「刈包」去年銷售近1億元，尾牙當月更增3成訂單。數據也顯示，最愛吃刈包的是台南人。另外，除了傳統配料，泰式雞排刈包等創意口味也快速竄紅。

根據foodpanda公布的數據，眾多開運美食中人氣最高的是外型像飽滿錢包的「刈包」，2025年全台外送吃掉近1億元的刈包，在尾牙當月更有30%的訂單成長；其中，最愛吃刈包的縣市依序為「台南」、「高雄」與「新北」，年銷售額破千萬元。

除了傳統五花爌肉刈包，雞腿排刈包、酥炸里肌豬刈包、泰式雞排刈包等創意口味也快速竄紅。

foodpanda同步公開全台刈包名店，北部有石家刈包、豬一十五；東部推薦小知足刈包、初二十六經典刈包等；中部有東海刈包大王、阿玉割包；南部則推友刈包、飯糰先生等。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda同步公開全台刈包名店地圖。※點圖放大

過年前除舊布新，Uber Eats本月則宣布與全台63家特力屋合作外送服務，範圍遍及台灣本島（不含內湖與新竹店）、金門與澎湖，上線商品超過3800項，同時有破千項商品43折起，包括居家修繕、五金工具、建材家電、傢俱家飾，到園藝收納及各式生活用品等20大類別。

Uber Eats統計，2025年零售「非生鮮」類外送訂單量成長達3成以上，相關需求持續上漲。

▲▼台灣居家產業領導品牌「特力屋」即日起上線「Uber Eats」。（圖／Uber Eats提供）

▲特力屋即日起上線Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

